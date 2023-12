PSG-Nantes : la réaction amère de Jean-Charles Castelletto

Il y avait la place pour Nantes. C’est le ressenti général qu’a offert le duel entre le PSG et les Canaris ce samedi soir, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Finalement, le PSG a su tirer profit de ses forces en présence, notamment grâce à l’entrant Randal Kolo Muani, buteur contre son ancien club pour offrir la victoire aux champions de France en titre (2-1). Interrogé au micro de Canal+ après la rencontre, Jean-Charles Castelleto a laissé exprimer sa déception, estimant que son équipe pouvait espérer un meilleur résultat.

«On méritait mieux que cette défaite. Avec les qualités qu’ils ont, ça allait se jouer jusqu’à la fin et ils n’allaient pas lâcher. On a les occasions pourtant. Si la différence, c’est la qualité technique ? Ils ont mis les occasions au fond. C’est le football. Je suis fier de ce qu’on a montré, on n’a pas eu peur, on est allé les chercher, on a développé notre jeu. C’était un beau match. Avec Gourvennec, ce sont des choses simples et clairs, on essaye d’être unis, de rattraper les erreurs des coéquipiers. Il faut continuer. Après je peux dire ça maintenant, mais on verra dans 3 matches. »