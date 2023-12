Ligue 1 : le PSG fait le job face à Nantes mais ne rassure pas avant Dortmund

Suite de la 15e journée de Ligue 1 ce samedi soir avec le PSG qui recevait au Parc des Princes le FC Nantes. A quelques jours d’un match très important en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, les Parisiens devaient être concentrés pour faire le job en championnat, alors que Monaco s’était imposé un peu plus tôt dans la journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique proposait une formation inédite avec plusieurs changements surprenants. Pourtant suspendu face à Dortmund, Ousmane Dembélé était sur le banc ce samedi soir tout comme Kolo Muani, Ramos ou encore Asensio. Kylian Mbappé débutait en pointe de l’attaque avec Barcola et Kang-in Lee. Le Bondynois inquiétait d’ailleurs son monde à l’échauffement après s’être blessé légèrement. Rien de grave finalement malgré l’intervention des soigneurs. Et sa première occasion après 15 secondes de jeu avait de quoi rassurer les supporters parisiens. Mais le premier acte du PSG n’avait pas de quoi être très emballant. Il fallait attendre un exploit de Bradley Barcola, jusqu’ici discret, pour voir les filets trembler. L’ancien lyonnais était à la conclusion d’une belle frappe pour tromper Lafont (1-0, 41e). En confiance ensuite, il se procurait une autre occasion et faisait surtout de belles différences sur son couloir gauche alors que Nantes, discipliné, manquait de précision dans le dernier geste.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 36 15 26 11 3 1 38 12 9 Nantes 18 15 -6 5 3 7 19 25

Au retour des vestiaires, le match partait sur un rythme totalement différent. Les Nantais revenaient avec de meilleures intentions et avec beaucoup plus d’intensité dans les courses. Cela faisait reculer les Parisiens, mais offrait aussi plus d’espaces à Mbappé et Barcola qui ne passait pas loin du doublé dans ce match (51e). Mais c’est finalement Nantes qui arrivait à égaliser. Sur un corner bien frappé par Mollet, l’attaquant égyptien Mostafa Mohamed plaçait une tête puissante qui ne laissait aucune chance à Arnau Tenas, titulaire avec la suspension de Donnarumma (1-1, 55e). De quoi inquiéter sérieusement Luis Enrique, impuissant sur son banc de touche et qui décidait de faire rentrer plusieurs joueurs pour renverser la rencontre. Warren Zaïre-Emery effectuait alors son grand retour sur la pelouse après sa blessure à la cheville lors de la dernière trêve internationale. Dembélé entrait également tout comme Asensio et Kolo Muani. Comme un symbole, c’est l’ancien nantais qui finissait par donner la victoire à son équipe. Après un ballon repoussé par Lafont, Kolo Muani reprenait seul le cuir (2-1, 83e). Le score ne bougera plus. Avec cette victoire, le PSG fait le job et prend 6 points d’avance sur le 2e, Monaco. L’occasion de faire le plein de confiance (ou pas) avant le match décisif en C1 face au Borussia Dortmund.