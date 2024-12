Juve : la mise au point de l’agent de Samuel Mbangula

L’arrivée de Thiago Motta à la Juventus a remis la formation turinoise dans le bon sens à bien des égards. Toujours invaincue en Serie A, la Vieille Dame n’est que 6e du classement, la faute à de trop nombreux matches nuls. Mais la mayonnaise prend petit à petit malgré un effectif encore loin d’être optimum. Cela permet au nouveau coach turinois de tenter quelques coups, à commencer par Samuel Mbangula. À 20 ans, le jeune attaquant belge a fait des débuts fracassants à la Juve avec un but et trois passes décisives lors de ses deux premiers matchs. Des performances qui lui ont permis de décrocher une prolongation de contrat et même d’être appelé en équipe nationale de Belgique. Joueur très apprécié par Thiago Motta, Mbangula incarne le futur de la Juve.

Mais à en croire Tuttosport, le club italien projetait de sacrifier son grand espoir offensif (11 apparitions toutes compétitions confondues depuis le début de saison), aujourd’hui estimé entre 8 et 10 M€, pour financer l’arrivée d’un défenseur central (Milan Skriniar?). Une information qui a provoqué le courroux de l’agent du joueur, qui a tenu à mettre les choses au point dans nos colonnes : « ce qui est sorti est totalement faux. La Juventus n’a aucune intention de vendre Samuel et le club souhaite surtout continuer à développer un joueur qui dispose d’une belle marge de progression. » Voilà qui est dit.