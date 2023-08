PSG : ça chauffe entre Hugo Ekitike et Francfort

La suite après cette publicité

À un peu plus de 24 heures de la fin du mercato, le PSG est en plein dans le money time et en pleine ébullition. Entre l’arrivée quasi-acquise de Bradley Barcola et celle en négociation de Randal Kolo Muani, Luis Campos et le club parisien s’activent dans tous les sens. Mais en parallèle, il faut également gérer le départ d’Hugo Ekitike.

L’attaquant parisien, qui ne voulait pas à la base quitter le PSG, est en discussion avec West Ham depuis plusieurs jours. Oui mais voilà, le club londonien n’a pas encore passé la seconde pour signer l’ancien Rémois. Ce qui n’est pas le cas de l’Eintracht Francfort, qui fait tout pour boucler l’arrivée du n°44 du Paris Saint-Germain. Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, un accord avait même déjà été trouvé entre les deux formations.

Discussions en cours entre l’Eintracht Francfort et l’entourage d’Hugo Ekitike

Il fallait désormais pour le club allemand un accord avec l’entourage du joueur sur les bases d’un contrat. Selon nos informations, des discussions sont en cours entre les différentes parties pour trouver un terrain d’entente. L’Eintracht Francfort a indiqué au joueur et à son entourage qu’il avait fait d’Hugo Ekitike sa priorité de fin de mercato.

Argument supplémentaire permettant sans doute de boucler une opération qui pourrait finalement convenir à toutes les parties, la possibilité pour le PSG de se montrer plus conciliant avec l’Eintracht Francfort en cas d’accord avec Randal Kolo Muani. Si toutes les planètes s’alignent dans les prochaines heures, on pourrait assister à un chassé-croisé entre Hugo Ekitike et Randal Kolo Muani. Reste désormais à toutes les parties à se mettre d’accord. Peut-être le plus dur désormais.