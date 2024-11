Rúben Amorim veut déjà virer 4 stars de Manchester United, les dessous de la relation tendue entre Mo Salah et Jürgen Klopp

Rúben Amorim fait ses premiers choix

Ruben Amorim a enfin été officialisé par Manchester United. Il est très estimé pour son style de jeu dynamique et sa capacité à développer les joueurs, un profil différent de ses prédécesseurs. Amorim a remporté deux titres de champion avec le Sporting, et cinq trophées au total depuis sa prise de fonction en 2020. L’impact impressionnant d’Amorim sur le football portugais en tant que joueur a conduit le grand Cristiano Ronaldo, ancien coéquipier et critique virulent de son prédécesseur Ten Hag, à le surnommer ‘Le Poète". Rio Ferdinand, ancien capitaine du club, rapporte que les joueurs du Sporting Lisbonne adorent travailler avec Amorim, reconnu pour son charisme et son approche directe. Il estime qu’Amorim est un excellent choix, d’autant que Manchester City le considérait comme successeur potentiel de Pep Guardiola. D’ailleurs, Amorim veut déjà virer quatre joueurs de l’effectif. : l’ailier droit Antony, les deux milieux de terrain Casemiro et Christian, ainsi que le défenseur Victor Lindelöf.

Les dessous de la relation tendue entre Mo Salah et Jürgen Klopp

On en sait un peu plus sur la relation tendue entre Jurgen Klopp et Mo Salah. Selon le Daily Mail, cette relation a toujours été respectueuse, mais sans adoration. Contrairement à d’autres joueurs, Salah n’a jamais vu en Klopp une figure paternelle. Sa progression a surtout été guidée par son propre avocat, Ramy Abbas, et ses décisions personnelles. Salah admirait davantage Luciano Spalletti, son ancien entraîneur à la Roma, pour le développement défensif qu’il lui a apporté. Des tensions avec Sadio Mané et certains coéquipiers sont apparues, accentuées par le rôle central de Salah dans l’équipe. Les désaccords se sont intensifiés, notamment après la défaite en Ligue des Champions 2022, où Salah critiquait discrètement la tactique de Klopp. Même dans le vestiaire, certains joueurs ont remarqué que lorsque Klopp débriefait dans le vestiaire, Salah écoutait à peine. Ambiance…

Rafael Leao annoncé au Barça

Rafael Leao, qui traverse une période difficile à l’AC Milan en raison de son statut de remplaçant et de ses tensions avec l’entraîneur, envisage de quitter le club. Le FC Barcelone surveille de près sa situation. Selon Tuttosport, l’ailier portugais, mécontent de sa relation avec l’entraîneur Paulo Fonseca et de son faible temps de jeu, aurait demandé à ses agents de lui trouver une porte de sortie, potentiellement dès janvier ou l’été prochain. Bien qu’il soit l’une des stars de l’équipe, Fonseca l’a récemment écarté, jugeant qu’il n’était pas suffisamment engagé sur le plan défensif. Le Barça, informé de cette situation par Jorge Mendes, ne prévoit pas de bouger sur le marché hivernal à moins que l’opération ne devienne très avantageuse.