Barça : la pique de Joan Laporta au Real Madrid

Le FC Barcelone est soulagé. Grâce à son succès sur Porto (2-1) mardi, le club catalan va retrouver la phase finale de Ligue des Champions après l’avoir manqué deux ans de suite. Cette qualification va également faire du bien à Xavi, lequel est un peu remis en cause ces dernières semaines. Il a reçu le soutien de son président Joan Laporta, qui a profité du 125e anniversaire du Barça pour prendre la parole et revenir sur le dernier résultat en Liga : le match nul sur la pelouse du Rayo Vallecano.

Il s’est insurgé contre l’arbitrage et deux penaltys sur Raphinha et Lewandowski qui auraient été oubliés, et a glissé un tacle au Real Madrid. «Tout au long de cette semaine, on n’a parlé que de bêtises alors que nous aurions dû parler du match du Rayo et du penalty contre Raphinha ou de celui qu’ils auraient également dû donner à Lewandowski. Si cela était arrivé à Madrid, je suis sûr qu’il y aurait eu une polémique toute la semaine», peste le dirigeant catalan.