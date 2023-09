Qualifs Euro 2024 : la France poursuit son sans-faute face à l’Irlande et conforte son trône de leader

La suite après cette publicité

Avant le choc face à l’Allemagne mardi prochain en match amical sur la pelouse du Signal Iduna Park, l’équipe de France poursuivait sa campagne en qualifications de l’Euro 2024, prévu l’été prochain, justement de l’autre côté du Rhin. Et pour la cinquième journée de ces éliminatoires, les Bleus recevaient l’Irlande au Parc des Princes, antre du Paris Saint-Germain. Pour espérer poursuivre son sans-faute après quatre victoires en autant de rencontres, Didier Deschamps décidait de faire confiance à son quatuor offensif type, avec Olivier Giroud dans l’axe accompagné d’Antoine Griezmann tandis qu’Ousmane Dembélé et le capitaine, Kylian Mbappé, occupaient les couloirs. Les frères Hernandez, Lucas et Théo, étaient associés, quant à eux, à la gauche de la défense. Très vite dans cette rencontre, les Bleus mettaient le pied sur le ballon face à des Irlandais désorganisés défensivement, répétant les efforts mais peu coordonnés pour mettre à mal la possession des locaux. Néanmoins, les visiteurs semblaient vouloir inquiéter l’équipe de France en transition ou sur coups de pied arrêtés, mais c’était sans compter sur la vigilance de Mike Maignan pour protéger ses buts. Sur un coup franc à 30 mètres sur la gauche, Antoine Griezmann faisait trembler la défense adverse avant l’arrêt de la poitrine de Gavin Bazunu (15e). Mais quelques minutes plus tard, ce dernier était trompé par le superbe tir lointain et puissant d’Aurélien Tchouameni, sur un décalage de Mbappé (1-0, 19e). De quoi confirmer l’ascendant tricolore dans l’antre francilien. Les poulains de DD continuaient de se projeter vers l’avant pour faire le break, notamment grâce à un Dembélé virevoltant sur son flanc droit mais parfois maladroit dans ses prises de décision.

Petit point noir pour les Bleus : la sortie du Milanais Olivier Giroud, mal retombé à la suite d’un centre de Théo Hernandez sur sa cheville gauche, remplacé sur le rectangle vert par son rival à Milan, l’Intériste Marcus Thuram. La sortie du champion du monde 2018 faisait retomber le rythme offensif des siens, qui se procuraient quelques opportunités, sans réussite pour Mbappé (36e, 38e) et Thuram (42e, 45+2e). Et au retour des vestiaires, l’ancien buteur du Borussia Mönchengladbach trouvait enfin le chemin des filets, en pivot avant de battre Bazunu d’une frappe à bout portant (2-0, 48e). Le timing parfait pour doubler la mise et assurer un peu plus les trois points de la victoire, malgré un semblant de réveil de la part des Boys in Green, qui ne jouaient pas les coups en contre de la meilleure des manières, si ce n’est une belle tête de Chiedozie Ogbene, bien claquée par Maignan devant sa ligne (51e). Le buteur de Luton Town tentait sa chance une seconde fois d’une frappe du gauche, au-dessus des bois tricolores (52e). Dans l’autre surface, Bazunu avait beaucoup à faire, heureux de voir Mbappé se rater face à lui (55e) avant de se déployer sur le tir de Tchouameni (67e) et de voir son poteau gauche le sauver face à Dembélé (72e). Deschamps profitait de l’avantage au score pour faire tourner son effectif avec de nombreux changements, et notamment l’entrée de Kingsley Coman qui honorait sa 50e sélection en Bleu. Plus relâché en fin de match, Mbappé réussissait un joli petit pont mais ratait sa tentative lointaine du gauche (89e). Thuram n’était pas loin du doublé si sa tête piquée ne fuyait pas le cadre adverse (90+4e). Avec cette victoire maîtrisée (2-0), la France enchaîne un cinquième succès en 5 matches et se rapproche un peu plus de l’Euro allemand, sans encaisser le moindre but pour devenir la meilleure défense de ces qualifications à égalité avec le Portugal.