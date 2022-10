PSG : Christophe Galtier en passe de suivre Kylian Mbappé vers la sortie

La suite après cette publicité

Les révélations de la presse espagnole pourraient entraîner un effet boule de neige. Comme annoncé par Marca et confirmé par nos soins, l'attaquant parisien - qui avait pourtant été prolongé jusqu'en 2025 cet été - en aurait marre et souhaiterait claquer la porte du club de la capitale. La relation entre le Bondynois et la direction francilienne est rompue et le point de non-retour semble avoir été atteint du côté du Parc des Princes. KM7 a même la sensation d'avoir été trahi par le PSG, notamment sur le mercato. Un départ dès ce mois de janvier était alors évoqué. À la plus grande surprise des supporters parisiens.

Mais cette annonce pourrait provoquer un séisme plus important au PSG. Pour ne rien arranger, Le Parisien expliquait ce lundi que Luis Campos, le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi depuis cet été, devrait lui aussi quitter le Paris SG dans les prochaines semaines si le champion du monde 2018 venait à partir vers une autre destination. Ce que nous pouvons vous confirmer. Le dirigeant portugais de 58 ans est très attaché à l'attaquant français, qu'il connaît depuis qu'il a 14 ans et qu'il a déjà eu sous ses ordres, avec l'AS Monaco. Selon nos informations, Luis Campos se rangera bel et bien du côté de KM7.

Christophe Galtier, pas sans Luis Campos ?

Arrivé au PSG cet été, le Portugais a été présenté sous la forme d'un tandem, accompagné par le nouvel entraîneur parisien, Christophe Galtier, pour le mercato estival. Alors qu'Antero Henrique avait pour rôle de s'occuper des départs. Le Parisien nous informe donc qu'en cas de départ de la star parisienne et de son ami Luis Campos, celui de Chrstophe Galtier pourrait suivre dès janvier ou au plus tard en fin de saison, lui qui s'était engagé avec le Paris Saint-Germain pour deux saisons.

L'opération reconquête du Paris Saint-Germain tourne donc au fiasco. Depuis l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé à Paris, rien ne s’est vraiment passé comme prévu. Au niveau du recrutement, les patrons du club avaient promis le recrutement d’un autre attaquant d’envergure, qui n’est jamais venu et sur le terrain, il aurait souhaité un autre rôle. Une situation dont laquelle les Parisiens se seraient bien passés avant la rencontre contre le Benfica, ce mercredi soir, et la réception de l'OM, dimanche (20h45).