PSG : Leonardo répond à Javier Tebas

Javier Tebas aime bien s’en prendre au Paris Saint-Germain. Le président de la Liga avait récemment déclaré avoir des preuves comme quoi le club de la capitale ne respectait pas le fair-play financier : « je peux montrer, chiffres à l’appui, les tricheries vis-à-vis du fair-play financier, qui n’a pas encore été changé », avait-il déclaré auprès de L’Équipe. Il s’était également demandé « comment le PSG peut nous expliquer qu’il a un effectif d’une valeur de quasiment 600 M€ ? S’il gagne la Ligue 1, il ne va pas gagner plus de 45 M€… C’est impossible. »

Leonardo lui a répondu ce samedi. « Beaucoup parlent des chiffres dépensés par le PSG, je tiens à préciser que le PSG n'investit pas plus d'argent que les autres clubs - et ils ont des dettes élevées. Tebas nous attaque-t-il ? Nous répondons à l'UEFA et à la Ligue 1, pas à la Liga », a-t-il déclaré lors du Festival dello Sport, organisé par La Gazzetta dello Sport, auquel il était invité. Le directeur sportif du PSG a rappelé que « toutes nos recrues ont été des agents libres. Les salaires de ces joueurs étaient déjà très élevés, dans certains cas même inférieurs... le seul que nous avons payé était Hakimi parce que nous voulions seulement lui comme latéral. Et puis il y a Nuno Mendes. C'est un talent fabuleux ! »