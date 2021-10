Javier Tebas annonce avoir des preuves contre le Paris SG

Décidément, entre Javier Tebas et le Paris SG, c'est une véritable histoire d'amour. Et elle dure depuis très longtemps. Ce jeudi encore, dans les colonnes de L'Équipe, le président de la Liga en a donné une nouvelle preuve irréfutable. De passage à Monaco pour le Sportel, le rendez-vous des sports et des médias, le patron du football professionnel espagnol s'en est une nouvelle fois pris ouvertement au club de la capitale, qu'il accuse de concurrence déloyale avec les autres écuries européennes.

La suite après cette publicité

«Comment le PSG peut nous expliquer qu’il a un effectif d’une valeur de quasiment 600 M€ ? S’il gagne la Ligue 1, il ne va pas gagner plus de 45 M€… C’est impossible», a-t-il pointé du doigt avant d'aller plus loin. L'Ibère assure en effet avoir des preuves que les Rouge-et-Bleu manipulent la réalité des chiffres pour passer entre les mailles du filet.

Piques à NAK et Labrune

«Je peux montrer, chiffres à l’appui, les tricheries vis-à-vis du fair-play financier, qui n’a pas encore été changé. Avant Messi, le PSG avait un sponsoring 40% plus important que celui de Manchester United… Il y a une valeur de marché…», a-t-il lancé, rappelant que les pensionnaires du Parc des Princes avaient échappé à des sanctions de l'UEFA pour non-respect du fair-play financier à l'automne 2018.

Mais il n'en est pas resté là, reprochant aussi à Nasser Al-Khelaïfi et Vincent Labrune leur manque de courage. « J’ai invité le président du PSG et celui de la Ligue française pour leur montrer les chiffres que nous avons et où sont les irrégularités. Ils ne m’ont pas répondu. Ils sont rapides pour me critiquer, pas pour me répondre», a-t-il conclu. À bon entendeur...