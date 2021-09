Chelsea et Liverpool s’intéressent à Allan Saint-Maximin

17e de Premier League avec trois matches nuls et trois défaites, Newcastle vit un début de saison compliqué. Mais malgré les difficultés des Magpies, un joueur tire son épingle du jeu : Allan Saint-Maximin. Le français a déjà marqué deux buts importants face à Southampton (2-2) et Leeds (1-1). Le Daily Express indique que ses performances ne sont pas passées inaperçues et ont attiré l’attention de deux gros clubs du championnat anglais.

En effet, Chelsea et Liverpool seraient intéressés à l’idée de le recruter et pourraient passer à l’action lors du prochain mercato estival. L’année dernière, Saint-Maximin avait déjà ouvert la porte à un départ : « tout dépendra de l'évolution du club. Si le club se développe bien et que cela correspond à mes envies, rester est une possibilité. Après, si les choses ne se passent pas comme ça, évidemment la question du départ se posera », a-t-il déclaré.