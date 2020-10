Newcastle : Allan St-Maximin ouvre la porte à un départ

En Angleterre, Allan Saint-Maximin s'est forgé une réputation de dribbleur et de feu follet. Avec Newcastle, il réalise parfois des performances de grande classe mais peut manquer de constance. Depuis le début de la saison de Premier League, il s'affirme et compte 1 but et 1 passe décisive en 3 matchs. De quoi, pourquoi pas, attirer des prétendants huppés.

Après avoir fait savoir son envie de jouer la Ligue des Champions et de découvrir les Bleus, l'ancien stéphanois a avoué au Daily Star que son avenir dépendrait du niveau de progression des Magpies : « pour ma part, tout dépendra de l'évolution du club. Si le club se développe bien et que cela correspond à mes envies, rester est une possibilité. Après, si les choses ne se passent pas comme ça, évidemment la question du départ se posera ». Pour l'instant, les hommes de Steve Bruce réalisent un début de saison correct, une 9e place au classement de Premier League. Mais pas sûr que cela suffise à retenir le Français…