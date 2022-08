LOSC : Jonathan David et l'importance de Mohamed Bayo

Recruté cet été par le LOSC pour pallier le départ de Burak Yilmaz, Mohamed Bayo a démarré les deux premières rencontres de Ligue 1 à la pointe du 4-2-3-1 aligné par Paulo Fonseca, sans toutefois trouver le chemin des filets. Au contraire de son coéquipier Joanthan David. Avant de retrouver le PSG dans le nord ce dimanche (20h45), le Canadien a évoqué l'importance de l'ancien attaquant de Clermont dans le système des Dogues depuis son arrivée.

« Si ça me soulage ? Je ne dirais pas que ça me soulage. Je pense que c'est un rôle que moi aussi, je pourrais jouer. Mais je pense qu'il occupe très bien ce poste. C'est quelqu'un de très imposant physiquement, qui attire beaucoup l'attention des défenseurs. De ce point de vue là, ça libère beaucoup d'espace pour moi que je peux exploiter », a ainsi expliqué David lors d'un entretien accordé à Prime Video et qui sera diffusé ce dimanche.

