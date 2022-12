Coupe du Monde 2022, Argentine : le Mondial fou d'Emiliano "Dibu" Martinez

La suite après cette publicité

« J'ai beaucoup souffert. J'ai parlé avec un psychologue parce qu'ils m'ont tiré dessus deux fois et j'ai concédé deux buts. J'ai 45 millions d'Argentins derrière moi et j'aurais dû donner plus ». Après la première rencontre du Mondial, comme tous ses partenaires, Emiliano Martinez était au fond du trou. Parmi les favoris et avec la pression de tout un pays sur les épaules, la sélection argentine avait échoué face à l'Arabie Saoudite. Un véritable coup de massue sur tout le pays, même si les coéquipiers de Lionel Messi ont vite su se ressaisir.

Et si c'est le Parisien qui fait logiquement la une de tous les médias, en Argentine et dans le reste du monde, on peut dire qu'il a été très bien accompagné pendant cette aventure au Qatar. Dibu Martinez fait partie des accompagnants de luxe de La Pulga. Contre les Bleus, il a ainsi été plus que décisif, avec une parade sur cette occasion de Randal Kolo Muani qui aurait pu offrir la victoire aux Bleus au terme des prolongations. Puis, lors de la séance de tirs au but, il a stoppé la tentative de Kingsley Coman.

Un mois quasi-parfait

Du haut de ses 30 ans, le portier d'Aston Villa n'en était pas à son coup d'essai, puisque plus tôt dans le Mondial, il avait aussi été auteur de prestations décisives. En quarts face aux Pays-Bas, il avait ainsi sorti les deux premières tentatives néerlandaises, œuvres de Van Dijk et Berghuis. Face à l'Australie en huitièmes, il avait déjà évité le 2-2 des Socceroos en sortant une intervention magistrale à la 90e+7 devant Garang Kuol. S'il a vécu un Mondial plutôt calme, dans la mesure où l'Argentine a toujours été solide et n'a concédé que peu d'opportunités, il a été décisif quand il fallait.

Personnage un peu controversé, à l'image de son geste un peu obscène lors de la remise des trophées, Martinez est entré dans la légende du football argentin. Pour ses prestations, mais aussi pour ses provocations et ses gestes qui ont aussi déstabilisé ses adversaires, qui ont beaucoup plu au pays. Ce fut le cas contre les Pays-Bas notamment. « Un des grands responsables du sacre », explique El Grafico, magazine référence en Argentine. Sur un petit nuage, nul doute que le retour à la grisaille de Birmingham risque d'être dur pour lui.