Boubacar Kamara, Olivier Giroud, Eduardo Camavinga, Ibrahima Konaté : Didier Deschamps justifie ses choix

La suite après cette publicité

La Ligue des Nations, remportée en 2021, servira cette année de préparation à l'équipe de France dans son objectif majeur de l'année : la Coupe du Monde au Qatar en novembre. Didier Deschamps l'a déjà dit et répété et c'est dans cette optique qu'il a procédé à quelques choix surprenants au sein de sa liste pour affronter le Danemark (3 juin), la Croatie (le 6 et le 13 juin) et l'Autriche (le 10 juin). Le sélectionneur national a ainsi convoqué le Marseillais Boubacar Kamara (22 ans) pour la première fois de sa carrière. Une décision réfléchie.

«Il est là de par ce qu’il réalise avec son club, dans un registre bien particulier, même si c’est lié à l’absence de joueurs qui ont l’habitude d’être là, Paul Pogba notamment, qui est toujours en phase de récupération», a-t-il lancé, assurant que cette convocation n'avait rien à voir avec les récentes informations au sujet d'un possible choix de l'intéressé pour le Sénégal, champion d'Afrique en titre et qualifié pour le Mondial. «Vous vous doutez bien que, pour les rumeurs, je n'entrerai pas là-dedans. Il y a la liberté des binationaux, je ne prendrai jamais un joueur pour empêcher un choix. À partir du moment où son objectif est d’être international français, c'est très clair, il n'y a pas de discussion à avoir.»

La surprise Kamara, l'absence de Giroud

Présent lors du dernier rassemblement, le Lensois Jonathan Clauss, qui a connu ses premières sélections, est toujours là. «Je l’ai pris pour ce qu’il fait sur le terrain avec son club. Il y a eu les lendemains à digérer. Depuis, il a repris sa route. Venir ici, c’est une étape, pas un aboutissement, comme je lui ai dit. De par ce qu’il fait et continue à faire à Lens, je le prends, ce n’est pas un one shot comme on dit», a expliqué le coach, qui ensuite dû évoquer les cas des absents de marques, notamment du Milanais Olivier Giroud, buteur contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud en mars, alors que Karim Benzema est de retour dans la liste. «Je vous laisse libre à vos conclusions hâtives, je ne vais pas me répéter. Je veux sur ces quatre matches-là offrir la possibilité aux autres offensifs de pouvoir avoir plus de temps de jeu», a-t-il d'abord indiqué avant d'ajouter face aux relances.

«Reprenez tout ce que j’ai dit depuis le mois de mars, où Olivier est revenu avec nous. Ce que je vous avais dit sur son statut, ça n'a pas changé. En plus, j'ai envie de donner du temps aux autres attaquants, qui sont très performants avec leur club, Wissam, Christopher élu meilleur joueur en Allemagne et Moussa qui a des statistiques intéressantes. Vous me reposerez la question en novembre. Vous aurez la réponse à ce moment-là. Je fais en sorte de rester cohérent par rapport à ce que je vous dis et ce que je dis aux joueurs.» Le technicien s'est ensuite justifié sur les absences des deux futurs finalistes de la Ligue des Champions : Eduardo Camavinga le Madrilène et Ibrahima Konaté le Red de Liverpool.

Les cas Camavinga et Konaté

«Cama, il est intéressant, souvent en entrant, il amène du peps, de l’énergie, il a commencé quelques matches aussi. Il joue dans un club champion d’Espagne, il fait partie de la génération Espoirs aussi, qui a des points à aller chercher encore pour la qualification. Il fait partie des joueurs qui auraient pu être là. (…) Pour une première saison au Real Madrid, en tenant compte de la concurrence, il a amené beaucoup de détermination, à différents postes. Je ne sais pas comment ce sera la saison prochaine. Ce qui est important pour ces jeunes à fort potentiel, c’est d’avoir du temps de jeu, mais dans un très très grand club comme ça, c’est plus compliqué», a-t-il confié, évoquant le cas du défenseur central.

«Je le suis, il joue dans une équipe qui joue le titre en Premier League, un champion d’Europe potentiel. Il a un profil intéressant. Depuis qu’il joue à Liverpool, il joue surtout à 4. Il y a une concurrence aussi. Saliba m’a donné satisfaction au dernier rassemblement, il joue à 3 systématiquement en club, à droite. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui poussent partout, ça permet aux anciens de ne pas s’endormir. Si je dois faire ces choix-là, je les ferai, vous le savez. Mais Ibrahima a toutes les qualités d’un défenseur central moderne, comme William Saliba», a-t-il conclu. Le terrain dira si ces choix de DD seront payants ou pas.