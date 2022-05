Équipe de France : première pour Boubacar Kamara !

Calendrier oblige, les joueurs internationaux n’auront pas le temps de souffler. Alors que leur saison en club se termine avec les derniers matches de championnat et la finale de la Ligue des Champions à jouer, l’organisation du Mondial au Qatar au mois de novembre a obligé l’UEFA à modifier le calendrier des matches de poules de sa Ligue des Nations.

Résultat : les joueurs de l’équipe de France s’apprêtent à enchaîner quatre rencontres en dix jours. Les tenants du titre accueilleront le Danemark le 3 juin, se rendront en Croatie le 6, puis en Autriche le 10, avant d’affronter à nouveau les vice-champions du monde croates en France le 13. Un rythme chargé qui permettra sans doute à une large partie du groupe tricolore d’avoir sa chance. Pour le retour de la Ligue des Nations, voici, la liste des joueurs appelés par Didier Deschamps.

Une sélection composée de 24 noms, dans laquelle plusieurs choix ont fait parler. Au poste de gardien, malgré l’excellente saison du Nantais Alban Lafont, le sélectionneur continue de faire confiance à Alphonse Areola, demi-finaliste de la Ligue Europa avec West Ham. En défense, le Marseillais William Saliba a encore une fois été convoqué, contrairement au Red Ibrahima Konaté.

Il y a d’ailleurs trois joueurs de l’Olympique de Marseille puisque que Saliba est accompagné de Mattéo Guendouzi, mais surtout de Boubacar Kamara ! Ce dernier est d’ailleurs la grosse surprise de Didier Deschamps qui a laissé Eduardo Camavinga à Madrid. Pour rappel, le milieu de terrain olympien semblait s’être mis d’accord avec le Sénégal. Le joueur va-t-il revenir sur sa décision ? Enfin, l’attaque tricolore reste sans surprise et Olivier Giroud devra encore une fois compter sur un forfait pour espérer retrouver les Bleus.

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan), Alphonse Areola (West Ham)

Défenseurs : Lucas Digne (Aston Villa), Jules Koundé (Séville), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (Paris SG), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Théo Hernandez (AC Milan), Raphaël Varane (Manchester United), Jonathan Clauss (RC Lens), William Saliba (OM)

Milieux : Boubacar Kamara (OM), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Mattéo Guendouzi (OM), Adrien Rabiot (Juventus), N'Golo Kanté (Chelsea)

Attaquants : Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (Paris SG), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Christopher Nkunku (RB Leipzig)

