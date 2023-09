Le Maroc organisera la CAN 2025, le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie celle de 2027

Initialement attribué à la Guinée, la CAN 2025 se jouera finalement… au Maroc. En effet, la Guinée, absolument pas prête à accueillir la compétition, avait décidé de se retirer. La CAF avait donc fait un nouvel appel à candidature et le Maroc espérait en profiter. Après avoir développé son football et ses infrastructures de manière XXL, les Lions de l’Atlas souhaitaient donc conclure avec l’organisation d’une CAN. L’Algérie, candidate également (aussi pour 2027), avait décidé de se désister ce mardi, à un jour de l’annonce, tout comme les autres concurrents dans ce dossier.

Finalement, ce mercredi, lors du comité exécutif de la CAF au Caire, l’annonce a été faite. Le Maroc organisera l’édition de 2025. La CAF a également annoncé, comme prévu, le pays organisateur de la CAN 2027. Et ce sera pour le trio Kenya-Tanzanie-Ouganda. Le dossier a été préféré à celui du Sénégal. La CAF a justifié ce choix par la volonté de développer également ces régions du football pour poursuivre l’ascension du foot africain.