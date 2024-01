L’OL a bouclé une recrue à 13 M€ !

Pierre Sage a été très clair. Hier sur la chaîne officielle du club (OLTV), le technicien âgé de 44 ans a annoncé qu’il attendait encore des renforts. Il a pourtant déjà été gâté cet hiver puisque Lucas Perri, Adryelson et Malick Fofana ont déjà été recrutés. Mais Sage et les Gones veulent encore apporter certaines retouches à l’effectif. «On travaille sur des apports offensifs en plus d’un joueur par ligne», a admis le coach lyonnais.

Un défenseur supplémentaire, un milieu de terrain et donc un à deux ailiers sont attendus entre Rhône et Saône durant ce mois de janvier 2024. En ce qui concerne le poste d’attaquant, les pensionnaires du Groupama Stadium ont visiblement trouvé la perle rare. En effet, ils voulaient mettre la main sur un élément pouvant suppléer voire concurrencer à terme l’indispensable Alexandre Lacazette.

Orban attendu à Lyon

D’autant que Mama Baldé, arrivé en prêt cet été pour occuper ce rôle et absent car il participe à la CAN, n’a pas vraiment donné satisfaction. Lyon espère que Gift Orban fera mieux. Car c’est lui qui a été choisi par la cellule de recrutement de l’OL. Selon L’Equipe, les Rhodaniens sont tombés d’accord avec les dirigeants de La Gantoise. Le montant de l’opération sera d’environ 13 millions d’euros.

De son côté, le polyvalent joueur offensif va se rendre aujourd’hui à Lyon afin de passer la traditionnelle visite médicale. Si tout se passe bien, il signera ensuite son contrat. Approché l’été dernier par Lens ou encore Lille, le footballeur originaire du Nigéria et âgé de 21 ans a marqué 8 buts en 22 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (13 titularisations). Courtisé par plusieurs clubs, il a préféré le projet lyonnais et va donc découvrir la Ligue 1 après des passages en Norvège et en Belgique.