Adil Rami tacle Neymar et la nervosité des Parisiens

Depuis plusieurs matches, le Paris Saint-Germain a du mal à se contrôler. Face à Manchester City en demi-finale retour de Ligue des Champions, Angel Di Maria a vu rouge. Contre le Stade Rennais, c'est Presnel Kimpembe qui a regagné les vestiaires prématurément. Enfin, face à Montpellier mercredi en Coupe de France, Neymar a pris un avertissement quelques minutes après son entrée en jeu. Un trop plein de nervosité qui agace Adi Rami, l'ancien défenseur de l'OM.

La suite après cette publicité

«Tu es une équipe, tu es le PSG, tu dois gérer tes joueurs. Je trouve qu’il y a trop de laisser-aller, trop de cartons injustifiés. Je ne sais pas s’ils ont un système d’amendes en interne, nous à l’OM on en avait un pour les cartons qui ne servaient à rien. Mais on a l’impression que quand t'arrives au PSG, tu prends ton oseille, et tu fais ce que tu veux», a lancé l'actuel joueur de Boavista au Portugal, sur RMC. Des propos qui risquent de faire réagir...