João Neves heureux de son premier Classico !

Après la large victoire du PSG face à l’OM (0-3), João Neves est revenu au micro de DAZN sur sa belle prestation lors de la partie, notamment avec son premier but en Championnat. «Je suis très content, le plus important, c’est l’équipe, la manière dont on joue, je suis très heureux pour l’équipe avec ce match» a expliqué le milieu de terrain parisien.

«Je crois qu’on a très bien débuté ce match, on a joué notre jeu et on a heureusement marqué rapidement. Ils ont eu le rouge rapidement, c’est le football, on en a profité pour prendre l’avantage. Du début à la fin, on a été la meilleure équipe» a-t-il également ajouté. Un match qu’il ne devrait pas oublier.