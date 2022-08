Lens-Brest : les compositions officielles

Pour la première officielle de la saison au Stade Bollaert-Delelis, le Racing Club de Lens reçoit le Stade Brestois, ce dimanche à 15h, pour l’ouverture de l’exercice 2022-2023 de Ligue 1. Une rencontre à suivre en direct sur Foot Mercato. À l’aube de cette nouvelle saison, les Lensois, septièmes de L1 la saison dernière, auront pour objectif d’enfin accrocher à l’Europe en fin de saison. Du côté des Brestois, qui ont terminé onzième lors de la saison 2021-2022, voudront se maintenir le plus rapidement possible.

Pour cette rencontre, l'entraîneur des Sang et Or Franck Haise ne pourra compter sur Farinez, Kakuta et Buksa, tous blessés, mais fait confiance à Samba, Da Costa et Openda. Tandis que, le coach breton Michel Der Zakarian doit faire sans Mounié et Uronen, blessés. La recrue estivale marocaine Achraf Dari sera sur le banc au coup d'envoi.

Les compositions officielles :

RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Fofana, Abdul Samed, Machado - Da Costa - Sotoca, Openda.

Stade Brestois : Bizot - Fadiga, Chardonnet, Hérelle, Brassier - Lees-Melou, Belkebla - Honorat, Pereira Lage, Belaïli - Cardona.