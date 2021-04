PSG : Bruno Satin encense Mauricio Pochettino

La fin de saison du PSG est pour le moins palpitante. Qualifié pour les demi-finales de Ligue des champions, le club de la capitale est aussi au cœur d’une lutte pour le titre en championnat. Arrivé depuis 4 mois maintenant, Mauricio Pochettino (49 ans) doit donc continuer de maintenir son groupe sous pression jusqu’à la fin de saison et espérer que son équipe soit épargnée par les blessures.

La suite après cette publicité

Sur le plateau de Canal+, le consultant Bruno Satin a tenu a souligné les progrès physiques du PSG depuis l’arrivée du technicien argentin. « Ce qui est intéressant, c’est que depuis la reprise par Mauricio Pochettino, le niveau physique est beaucoup plus satisfaisant. On ne les voit plus souffrir comme on les voyait souffrir avant Noël. C’est tout à fait correct. On le constate dans les dernières vingt minutes des matches », a-t-il expliqué.