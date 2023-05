Liga : le FC Barcelone renverse Osasuna à cinq minutes de la fin

Début de la 33ème journée de Liga ce mardi soir avec le déplacement d’Osasuna en Catalogne pour affronter le FC Barcelone au Camp Nou. Dans son XI de départ, Xavi est resté fidèle à son 4-3-3, reconduisant les mêmes titulaires qui ont battu le Betis Séville il y a quelques jours. Le défenseur français Jules Koundé était bien titulaire, tandis qu’Ousmane Dembélé a commencé la rencontre sur le banc des remplaçants. Ce match était décisif pour les Blaugranas qui se rapprochent plus que jamais du titre avec onze points d’avance sur son dauphin et rival du Real Madrid, au début du duel face au club de Pampelune.

En première période, les deux équipes ont bien eu du mal à déployer leur jeu respectif. A la mi-temps du match, aucune des deux formations n’avaient réussi à cadrer une frappe. Malgré ce manque d’efficacité et de réalisme offensif, un fait de jeu a complètement fait basculer la rencontre. En position de dernier défenseur, Jorge Herrando a retenu Pedri par le maillot alors que ce dernier filait vers le but, en face-à-face. L’arbitre Monsieur Javier Iglesias Villanueva a donc logiquement expulsé le défenseur d’Osasuna (27e), laissant ainsi son équipe réduite à dix pendant plus d’une heure. A noter également la sortie sur blessure de Gavi, remplacé par Ansu Fati (36e). Peu de chose à ajouter cette mi-temps quelque peu soporifique, sans réelle occasion.

Le sauveur se nomme Jordi Alba

Dans le second acte, les joueurs de Xavi ont continué à pousser, en tentant de renverser son adversaire du soir, réduit à dix. Le gardien d’Aitor Fernández a réalisé quelques parades bien senties pour maintenir un précieux point. Il a repoussé la tentative de Lewandowski (48e), puis sur De Jong (56e) et enfin une nouvelle fois sur un tir du Polonais après un joli service de Busquets (68e). Entré en jeu, Ousmane Dembélé s’est aussi procuré une action intéressante mais le Français a complètement manqué le cadre malgré un bon centre de Fati (62e). Les Blaugrana ont d’ailleurs cru ouvrir le score grâce à Lewandowski mais un hors jeu a été signalé au départ de l’action par le corps arbitral (79e). A cinq minutes de la fin du match, sur une petite remise de la tête de De Jong, Jordi Alba a enfin réussi à faire trembler les filets de Pampelune (86, 1-0), permettant à son équipe de verrouiller le succès mais non sans avoir eu du mal (1-0).

Au classement, le FC Barcelone reste bien évidemment en tête du championnat espagnol avec 82 points. Osasuna est aussi toujours à la 9ème position. Ce weekend, le derby de Catalogne aura lieu entre le Barça et l’Espanyol, au RCDE Stadium. Quant à Osasuna, les Gorritxoak affronteront à domicile Almeria, dans le cadre de la 34ème journée de Liga. Avant ces prochaines échéances, le Real Madrid défie au Pays Basque, la Real Sociedad ce mardi soir, dans l’espoir de maintenir un mini rêve de titre de champion en cas de succès.