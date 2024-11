LOSC-Juventus : Lucas Chevalier envoie un message à Didier Deschamps

Après le match nul de son équipe (1-1) face à la Juventus sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy, le gardien français du LOSC, Lucas Chevalier, est revenu sur la prestation de son équipe. Les joueurs de Bruno Genesio ont encore impressionné en Ligue des Champions et ont ainsi empoché un précieux point dans la course à la qualification grâce à une grande prestation de son gardien qui se rapproche des Bleus.

«Au vu du match, on est tombé sur une très bonne équipe. Ils ont un peu de tout, affirme le portier lillois sur Canal+. Des joueurs qui percutent, des joueurs qui gardent le ballon. Je pense que si on avait gagné, cela aurait été un beau holdup. Mais ce point va compter. Avec la nouvelle formule, on sait que ça va jouer à 9/10 points. C’est un pas de plus vers la qualification. Je sais que je vais être sollicité face à ce genre de joueurs. Je me tiens prêt et je prends ce qu’il y a à prendre. J’aide l’équipe. J’aurais aimé arrêter le pénalty. On avait regardé avec le coach, on avait ce pressentiment qu’il allait tirer à gauche. Fier et satisfait de l’équipe. Je me tiens prêt pour les Bleus, tout le monde voit que je fais de bonnes peefs, j’ai des choses à améliorer, il faut essayer d’être régulier mais face à ce genre d’équipes on a plus de lumière.»