Arsenal enrage violemment contre la VAR en Premier League, fin du calvaire pour Arda Güler au Real Madrid

La VAR critiquée en Angleterre

En Angleterre, la 19e journée de Premier League se poursuivait hier soir ! Et la mauvaise opération est pour Arsenal, battu par West Ham (2-0) à domicile. Un véritable coup de massue pour l’équipe d’Arteta qui a loupé l’occasion de prendre la tête du championnat. Le Daily Mirror placarde ce matin que «Arsenal et Rice assommés par les Hammers, les Gunners manquent l’occasion de prendre la tête du classement.» Pour le Daily Star, ce sont «des Gunners blessés. Le coup dur pour Arteta, les hommes de Moyes créent la surprise», explique le tabloïd. Mais ce qui fait scandale ce matin outre-Manche, c’est l’utilisation de la VAR qui n’a pas su voir que le ballon était sorti sur la passe de Bowen qui a amené le but de Soucek. Le Daily Telegraph balance un cinglant : «Vous avez franchi la ligne !», image à l’appui. Le quotidien estime qu’il faudrait «une puce électronique dans le ballon après la nouvelle polémique de la VAR sur le but de West Ham.» Le Daily Express parle de «ligne de feu» sur sa couverture, expliquant que «l’échec de la VAR porte un coup dur aux ambitions des Gunners pour le titre.» Mais celui qui était particulièrement remonté après la rencontre, c’est Mikel Arteta, le coach des Gunners. «C’est comme ça. La technologie dont nous disposons actuellement n’est pas assez claire pour déterminer si le ballon est sorti. Nous voulons être au sommet et aujourd’hui nous sommes très, très déçus. Nous avons tellement dominé le match. Nous sommes en très bonne position. Aujourd’hui, c’est une soirée décevante.» Dans l’autre rencontre de la soirée, Brighton a dominé Tottenham dans un match fou. The Guardian rapporte que «les Seagulls s’envolent» après leur victoire (4-2).

Bonnes nouvelles pour le Real Madrid

En Espagne, le Real Madrid apprend enfin de bonnes nouvelles après avoir vu son effectif être décimé par les blessures en cette fin d’année ! La Casa Blanca attend d’ailleurs avec impatience de voir à l’œuvre sa pépite recrutée l’été dernier, Arda Güler. Comme l’annonce Marca dans ses pages intérieures, c’est pour 2024 ! «La star turque espère enfin faire ses débuts sous le maillot du Real Madrid au début de l’année 2024. Il en est à son quatrième stage d’entraînement depuis son arrivée aux États-Unis», l’été dernier où il avait rejoint son nouveau club. Ces dernières semaines, Carlo Ancelotti avait annoncé que le Turc était sur le retour et qu’il commençait à travailler à haute intensité pour être opérationnel en janvier. Une bonne nouvelle pour le Real qui en apporte d’autres puisque de son côté, AS rapporte que Vinicius Jr lui, vise un retour pour la demi-finale de Super Coupe d’Espagne, le 10 janvier prochain face à l’Atlético. Le Brésilien est blessé depuis la dernière trêve internationale avec la Seleção.

Cerezo a de grandes ambitions

Toujours en Espagne, à Madrid, mais chez le voisin cette fois, l’Atlético de Madrid où le président des Colchoneros, Enrique Cerezo fait la Une de Marca. Il annonce ses grandes ambitions pour cette saison 2023/2024. «En fin de compte, nous sommes toujours en lice pour le titre. Nous aurions été les champions en 2023, si la LaLiga avait duré deux journées de plus… En 2024, nous irons chercher tous les titres, la Ligue des Champions nous en doit une. C’est un grand Atlético, l’un des meilleurs.» Le président madrilène a donc des objectifs très élevés et veut que son équipe rafle tous les titres possibles ! Avec le niveau exceptionnel d’Antoine Griezmann depuis le début de la saison, il a des raisons d’y croire !