EdF : Moussa Diaby déçu d’avoir raté le Mondial

La suite après cette publicité

De retour à Clairefontaine lundi, en vue des éliminatoires pour l’Euro 2024 face aux Pays-Bas vendredi au Stade de France (20h45), puis l’Irlande à Dublin, lundi prochain, Moussa Diaby entend bien s’installer «sur la durée», lui qui n’avait pas été retenu par Didier Deschamps lors de la Coupe du Monde en novembre. Dans un entretien accordé à RMC Sport, le joueur formé au PSG s’est d’ailleurs livré sur cet épisode qu’il avoue avoir vécu comme une petite déception, même s’il reconnaît avoir pu «se remettre en question».

«J’étais forcément un peu déçu (de ne pas avoir fait partie du groupe au Qatar, ndlr), indique le joueur de 23 ans. Après il fallait que je passe à autre chose. Je pense qu’au contraire, ça m’a permis de me remettre en question et de voir ce que je pouvais améliorer pour pouvoir être toujours présent lors des rassemblements de l’équipe de France, souligne-t-il, avant de livrer ses ambitions avec les Bleus. L’idée est de m’imposer dans la durée. Mais pas dans la précipitation. Je suis là pour prendre encore plus d’expérience au niveau international.» À lui de bonifier les minutes dont il disposera, d’autant que le forfait d’Ousmane Dembélé devrait lui offrir un champ d’action plus large lors de ce rassemblement.

À lire

EdF, Nice : les confessions de Jean-Clair Todibo