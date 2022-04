Manchester City-Liverpool : les notes du match

Après l'acte 1 le week-end dernier en Championnat (2-2), Manchester City et Liverpool se retrouvaient, cette fois-ci, lors des demi-finales de FA Cup. Entre temps, les deux formations anglaises avaient assuré leur place pour le dernier carré de C1 avec plus ou moins de difficulté. Si les hommes de Jurgen Klopp avaient fait souffler leur onze face à Benfica, la bande de Pep Guardiola avait laissé des plumes face à l'Atlético de Madrid, mercredi.

Le technicien espagnol, privé de Walker et De Bruyne blessés, décidait de faire tourner et alignait donc Fernandinho, Grealish ou encore le second gardien Zackary Steffen, un choix qui aura son importance pour la suite. De son côté, le coach allemand faisait confiance à son trio offensif Salah-Mané-Dias sur le front de l'attaque. Et Liverpool écrasait les Citizens dans les premières minutes. Méconnaissables, les coéquipiers de Grealish concédaient l'ouverture du score fort logiquement. Ibrahima Konaté, encore lui, reprenait de la tête un corner et inscrivait son troisième but sur ses trois derniers matches (1-0, 9e).

Réveil trop tardif pour City

Et les affaires de Manchester City n'allaient pas s'arranger après l'énorme boulette du gardien Zackary Steffen. Seul avec le ballon, le portier américain tardait à dégager et voyait Sadio Mané le tacler proprement et ainsi pousser le cuir au fond des filets (2-0, 17e). Un but gag, mais un but qui donnait encore plus de confiance à Liverpool qui enfonçait le clou en fin de première période après une merveille de mouvement collectif conclu par une sublime frappe de Sadio Mané, pour le doublé (3-0, 45e).

Mais au retour des vestiaires, Manchester City se relançait immédiatement grâce à Jack Grealish. L'international anglais, bien servi par Jesus, plaçait une belle frappe dans la lucarne (1-3, 46e). De quoi relancer le suspense. Mais sur un rythme moins élevé qu'en première période, les Citizens manquaient cependant de précision dans le dernier geste pour espérer revenir au score. Gabriel Jesus ratait un face-à-face décisif devant Alisson (70e) et les Reds finissaient par tranquillement gérer la fin de rencontre malgré la réduction du score dans les dernières secondes de Bernardo Silva (2-3, 90e+3). Les hommes de Jurgen Klopp filent donc en finale de la FA Cup. Ils affronteront le vainqueur de Chelsea-Crystal Palace de ce dimanche.

L'homme du match : Mané (8) : démonstration. Très remuant sur le front de l'attaque et auteur d'un très gros travail au pressing, le Sénégalais a été récompensé en inscrivant le 2ème but des siens, d'un tacle venant punir une énorme boulette de Steffen (17e). L'ancien Messin, averti pour une faute sur Fernandinho (61e), a ensuite doublé la mise d'une superbe inspiration sur une reprise de volée (45e). Une envie et une intensité dignes d'une demi-finale de FA Cup. Remplacé par Jota (85e).

Manchester City

Steffen (2,5) : le portier américain de Manchester City, titulaire en FA Cup en lieu et place d'Ederson, ne pouvait pas faire grand-chose sur la tête puissante de Konaté sur corner en début de match (10e). En revanche, il a compliqué la tâche de son équipe en étant auteur d'une grosse erreur sur son contrôle, laissant Mané en profiter pour doubler la mise très tôt dans le match (17e). Le Sénégalais venait ensuite le punir d'une reprise au premier poteau juste avant la pause (45e). Une partie à oublier.

Cancelo (5,5) : aligné à droite en l'absence de Kyle Walker, le polyvalent latéral des Sky Blues a réalisé un match sérieux défensivement, mais a moins apporté son aide sur le plan offensif qu'à son habitude. Vigilant dans son couloir, il a remporté de nombreux duels et empêché les progressions des latéraux, comme lors de son bon retour dans les pieds de Robertson (36e).

Stones (6) : le défenseur central anglais a réalisé une rencontre correcte, notamment en seconde période. Etant très à l'aise dans les duels aériens, et plutôt bon dans le jeu long, il a su remobiliser une défense et un gardien qui démarraient mal la rencontre.

Ake (5) : le jeune défenseur central hollandais était battu dans les airs par Konaté sur corner pour l'ouverture du score des Reds (10e). Ensuite, il s'est plutôt bien repris, à l'image de son très bon retour sur Mohamed Salah (65e).

Zinchenko (5,5) : la latéral gauche ukrainien a réalisé une deuxième mi-temps sérieuse, après une première plus que poussive. Très bon dans les duels, même aériens, malgré son petit gabarit, il n'hésitait également pas à tacler (4). Balle au pied, c'était plus compliqué, notamment quand il tentait d'allonger le jeu.

Silva (5) : le milieu offensif portugais n'a pas eu son influence habituelle sur le jeu de son équipe. Plutôt impliqué défensivement, il était un peu moins en réussite dans les derniers mètres adverses. En début de match, il faisait peur à sa défense avec sa mauvaise relance dans l'axe (4e) et en fin de rencontre il inscrivait le but du 3-2 après une déboulé de Mahrez (90e), mais c'était déjà trop tard.

Fernandinho (5,5) : le vétéran milieu brésilien a été auteur d'une rencontre en adéquation avec ses qualités. Mettant beaucoup d'impact en défense, il a réalisé de nombreux tacles (4) et récupérations (2). Remportant également de nombreux duels comme lors de sa belle interception suivie d'une projection vers l'avant (15e), il était cependant obligé de faire quelques fautes, comme sur Diaz pour empêcher le Colombien de progresser (23e) ou lorsqu'il était averti pour un gros tacle sur Sadio Mané (56e). Son match n'a pas été qu'un combat puisqu'il était également très bon dans le jeu long, et auteur de l'avant-dernière passe sur le but de Grealish.

Foden (3) : le jeune milieu offensif anglais, à l'image de son équipe, n'a pas eu le même rayonnement qu'habituellement. N'étant pas en réussite dans ses dribbles et dans ses centres, il a également perdu trop de duels et semblait toujours à court de solutions face à la défense des Reds. Le joueur formé au club était probablement encore fatigué de sa rencontre éprouvante face aux Colchoneros cette semaine.

Jesus (5) : l'attaquant brésilien a été auteur d'un match correct. Sa première mi-temps, à l'image de ses partenaires n'a pas été bonne, comme quand il était repris par Alexander-Arnold alors qu'il essayait de rentrer dans la surface des Reds (38e). Au retour des vestiaires, il était l'attaquant cityzen le plus remuant. Bien servi par Fernandinho après son bel appel, il servait Grealish pour le premier but de City, et aurait pu offrir une fin de match de folie si seulement il n'avait pas manqué son face à face avec Alisson (70e). Averti à la 28e, il a été remplacé, blessé, par Mahrez (83e).

Sterling (3) : l'ancien joueur des Reds a été plutôt discret face à son ancien club. N'apportant que rarement du danger dans les derniers mètres adverses, il n'a pas été en réussite dans ses dribbles, et a perdu trop de duels. Il n'a jamais su utiliser sa vitesse pour créer des décalages ou des appels. Il manquait même totalement son coup franc en fin de match (83e). Un match à oublier pour l'international anglais.

Grealish (4) : après une soirée mouvementée à Madrid dans la semaine, la recrue la plus chère de l'histoire de la Premier League était titulaire face aux Reds. Il est passé totalement à côté de sa première période, où il aurait pourtant pu donner un tout autre aspect au match quand, bien servi par Cancelo, il a manqué sa frappe très tôt (3e). Il s'est repris au retour des vestiaires en réduisant l'écart d'une frappe depuis l'intérieur de la surface (46e). Il n'a cependant jamais apporté de danger balle au pied.

Liverpool