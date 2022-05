Le propriétaire de Crystal Palace a fait une offre pour l'AS Saint-Étienne

Alors que l'AS Saint-Etienne traverse une passe particulièrement difficile sur le terrain, 19e et relégable avant l'ultime journée de la saison de Ligue 1 (déplacement à Nantes samedi soir, 21h), Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont toujours en quête d'un repreneur. Plus d'un an après avoir été officiellement relancée, la vente de l'AS Saint-Étienne n'a toujours pas été réalisée. Mais, la lumière est peut-être au bout du tunnel.

Ce jour, le journal britannique The Independent révèle une nouvelle offre émanant du copropriétaire de Crystal Palace, David Blitzer. Le milliardaire américain, qui avait récemment été impliqué dans la tentative ratée de Sir Martin Broughton d'acheter Chelsea, est déjà à la tête de plusieurs clubs. Outre les Eagles, en Premier League, il contrôle trois autres écuries européennes et dirige d'autres entités sportives aux Etats-Unis.

Le duo Romeyer-Caiazzo voit l'offre d'un bon oeil

David Blitzer, 52 ans, a fait fortune dans le capital-investissement. Il est aujourd'hui propriétaire ou co-propriétaire du FC Augsburg (Bundesliga), de l'ADO Den Haag (en finale d'accession à l'Eredivisie) et de Waasland-Beveren (D2 belge), mais aussi du Real Salt Lake (MLS) ou de l'AD Alcorcón (relégué en D3 espagnole), par l'intermédiaire des sociétés Bolt Football Holdings, qui comprend Jahm Majafi et Jeff Moorad à son bord, et Harris Blitzer Sports Entertainment.

Cette dernière détient des participations dans les Pittsburgh Steelers, les Philadelphia 76ers ou l'équipe de hockey des New Jersey Devil. Cadre de la société de capital-investissement Blackstone Group, David Blitzer voit Saint-Etienne comme une prochaine étape progressive dans l'expansion de son groupe. Le média britannique précise que la proposition de Blitzer est favorablement considérée par les copropriétaires stéphanois Roland Romeyer et Bernard Caiazzo.