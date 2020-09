Barça-Villarreal : les compos probables

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, le FC Barcelone et Lionel Messi font leur entrée dans cette Liga. Après un été mouvementé avec l'arrivée de Ronald Koeman, le vrai-faux départ de Lionel Messi, le vrai de Luis Suarez et surtout la déroute en Ligue des Champions face au FC Barcelone (2-8), les Blaugranas devront se donner à fond pour essayer de récupérer le championnat espagnol, qui a été remporté par le Real Madrid de Zinedine Zidane.

En face, Villarreal, coaché par Unai Emery, a tout pour devenir l'une des écuries qui va embêter les géants d'Espagne, même si l'entame de championnat n'a pas été si bonne que cela. Pour cette rencontre, les entraîneurs pourront compter sur la grande majorité de leur effectif et nous sommes impatients de voir la grande première de Ronald Koeman sur le banc des Catalans cette saison.

Exit le 4-3-3 barcelonais

Exit le 4-3-3 habituel du Barça pour un 4-2-3-1 version néerlandaise. Neto gardera les buts du Barça et devant lui une ligne de 4 composée de Sergi Roberto; Gérard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba. Frenkie de Jong et Sergio Busquets formeront le double pivot. Ansu Fati à gauche, Antoine Griezmann à droite et Philippe Coutinho en meneur de jeu, devront donner de bons ballons à la star, Lionel Messi.

Côté Emery, on devrait jouer en 4-4-2. Sergio Asenjo sera bien dans les buts et lui sera protégé par Estupinan, Pau Torres, Funes Mori et Mario. Au milieu, Moi Gomez et Samuel Chukweze seront sur les côtés quand Dani Parejo et Francis Coquelin occuperont l'axe central. Enfin, devant, pas de surprise puisque Paco Alcacer et Gerard Moreno, seront chargés de convertir les balles de buts qu'ils auront à disposition.