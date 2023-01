PSG : Kylian Mbappé ne garde aucune séquelle de la finale perdue

La suite après cette publicité

«Il est prêt à jouer, il a bien récupéré, comme Hakimi. Ils sont prêts et disponibles. Je n’ai pas échangé sur son ressenti par rapport à la finale, il ne me semble pas marqué par la déception d’avoir perdu en finale. Il est souriant et s’entraîne comme un grand professionnel». En conférence de presse, Christophe Galtier s’est montré rassurant sur l’état psychologique de l’attaquant du PSG, au moment d’aborder un déplacement à Rennes, dimanche, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1.

Auteur d’un triplé lors de la finale de la Coupe du Monde, perdue par la France face à l’Argentine, Kylian Mbappé s’était rapidement replongé dans le bain de la Ligue 1 avec le PSG à son retour du Qatar. Buteur décisif face à Strasbourg le 28 décembre, muet lors de la défaite des siens face à Lens le 1er janvier, l’attaquant s’était octroyé quelques jours de repos à New York, en compagnie d’Achraf Hakimi, début janvier. De retour à l’entraînement depuis jeudi, Kylian Mbappé devrait tenir sa place au Roazhon Park (20h45, dimanche).

