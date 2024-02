São Paulo confirme le départ de James Rodriguez

Le divorce entre James Rodriguez et São Paulo est consommé. Il ne reste plus qu’à l’officialiser. Arrivé au Brésil l’été dernier, le milieu offensif colombien de 32 ans va plier bagage après seulement 14 matches (1 but) disputés sous le maillot du Tricolor. Globoesporte a d’ailleurs confié que le joueur a proposé une résiliation à l’amiable à ses dirigeants hier et que ces derniers ne s’y sont pas opposés. Plus tard, l’entraîneur du SPFC, Thiago Ciprini, a confirmé le futur départ du Cafetero.

La suite après cette publicité

« Le temps passé ensemble aura été court, je n’ai rien à dire sur l’athlète ou l’être humain. Il avait déjà eu cette blessure (au mollet) en équipe nationale. Nous avons commencé à nous en occuper pour qu’il soit apte le plus rapidement possible. Mais c’est dans l’intérêt du joueur (de partir). Ce n’est plus mon affaire. Techniquement, nous savons ce qu’il représente et a représenté pour le football. Il faut comprendre les processus. Ce n’était pas une décision technique, ce n’était pas une décision du club. C’était la décision du joueur lui-même », a-t-il confié.