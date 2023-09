PSG-OM : Luis Enrique pense encore à Ounahi

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir à 20h45, le PSG reçoit l’OM pour le Classique au Parc des Princes. L’occasion pour Luis Enrique de retrouver un joueur qu’il connait bien : Azzedine Ounahi. Le milieu marocain avait choqué le technicien espagnol il y a moins d’un an lors du 8e de finale de Coupe du Monde entre l’Espagne et le Maroc. «J’ai été agréablement surpris par le numéro 8. Oh mon Dieu, d’où sort ce joueur ? » avait confié Luis Enrique en conférence de presse après l’élimination de la Roja.

Alors forcément, en conférence de presse ce samedi, le coach de 53 ans a été questionné sur sa nouvelle confrontation face au jeune milieu marocain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne l’a pas oublié. «Oui, c’est clairement un joueur international. Pour moi, ce n’est pas une grande joie de reparler de ce match (Maroc-Espagne). C’est un match où le Maroc avait très bien joué et défendu, en particulier Ounahi qui avait été très bon ce jour là. Mais il y avait également Hakimi dans ce groupe. Il se moque encore de moi en reparlant de ce match à l’entraînement.»