Karim Benzema répond à la polémique avec Kylian Mbappé

« On n’a pas échangé. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. Je n’ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Je lui expliquerais ce choix. (…) J’ai vu que presque tous les joueurs du Real Madrid l’avaient sorti. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non ? ». Interrogé par Le Parisien, Kylian Mbappé s'expliquait sur sa relation avec Karim Benzema lundi, alors que la presse espagnole avait interprété un post de l'attaquant madrilène sur les réseaux sociaux comme une pique au Bondynois.

Lors du media day du Real Madrid ce mardi, KB9 s'est à son tour exprimé sur la vedette parisienne et sur cette possible tension entre les deux hommes. Mais il a plutôt voulu éviter le sujet. « Je vais te dire : on va jouer une finale de Ligue des Champions samedi. Ce n'est pas le moment de parler de ces petites choses. Je préfère ne pas parler. Je ne suis pas fâché, je suis concentré sur la finale, c'est plus important que d'entendre d'autres choses », a lâché l'attaquant à Movistar. C'est plutôt clair.