Le FC Barcelone ne peut plus payer les salaires des joueurs !

C’est un secret pour personne. Le FC Barcelone traverse depuis un moment déjà, une crise financière plutôt inquiétante, et qui handicape clairement le club. C’est visible sur le mercato, forcément, puisque le club ne peut plus se mêler à la course pour les meilleurs joueurs de la planète et doit souvent se contenter de joueurs gratuits, en prêt ou avec une valeur marchande réduite. Tout comme il a fallu se séparer de plusieurs actifs du club pour pouvoir renforcer l’effectif…

Une situation déjà critique, et qui, contrairement à ce que prétend Joan Laporta, ne s’améliore pas vraiment. Bien au contraire. Comme l’indique le quotidien catalan ARA, le club est en énorme difficulté pour payer les salaires. Le média indique qu’au Barça, les joueurs sont payés en deux fois : en janvier, puis en juin.

Un nouveau prêt

Et selon le média, le club ne peut pas régler ce qu’il doit à ses joueurs en juin, ou du moins, pas totalement. Effectivement, au total, il y a environ 250 millions d’euros à verser. Un montant que le club ne peut pas affronter, surtout qu’en plus de ça, il faut ajouter les primes à verser à l’équipe féminine après son sacre en Ligue des Champions. Les faibles affluences à Montjuïc et le deal Libero qui a capoté ont ainsi créé un trou dans le budget du club, qui s’attendait à avoir plus d’argent à disposition à ce moment de l’année dans ses prévisions financières.

Toujours d’après les informations du sérieux journal catalan, la direction de Joan Laporta travaille sur un nouvel emprunt de 100 millions d’euros afin de pouvoir payer les salaires des joueurs. Un tel prêt devrait cependant d’abord être validé par l’assemblée du club dans le cas où il souhaite l’utiliser intégralement. Une nouvelle preuve que le Barça est dans un contexte très critique…