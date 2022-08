Luka Modric heureux au Real Madrid

Luka Modric joue sa dixième saison au Real Madrid. Un accomplissement pour le milieu de terrain de 36 ans arrivé en 2012 en provenance de Tottenham. Dans un entretien accordé à AS, l'international croate (152 sélections/22 buts) a exprimé tout son amour pour la Casa Blanca : « Ça fait dix saisons ici, mais je commence chacune comme si c'était la première. Cette année, nous avons déjà remporté quatre titres et nous avons de nombreux défis devant nous. (…) Je ressens l'amour du Real Madrid tous les jours. C'est pourquoi j'essaie de le renvoyer sur le terrain. Le Bernabéu est très spécial pour moi. »

Son contrat a été renouvelé jusqu'en 2023 par Florentino Perez, ça prouve toute la réciprocité entre le joueur et le club. À ce jour, Luka Modric a joué 439 matchs pour 32 buts pour 73 passes décisives toutes compétitions confondues et il a notamment remporté 5 Ligues des Champions et 4 Liga avec les Merengues.