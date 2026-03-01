Algérie : un gardien inattendu pose sa candidature

Depuis la dernière CAN, l’Algérie a sûrement trouvé son nouveau gardien avec Luca Zidane. Auteur d’une compétition intéressante dans l’ensemble, le fils de Zizou semble être bien parti pour enchainer dans les buts des Fennecs à la Coupe du monde. Pourtant, Zidane pourrait avoir une concurrence qui s’appelle Melvin Mastil. Gardien du Stade Nyonnais en deuxième division suisse, le portier de 26 ans a expliqué au micro de L’Equipe ce vendredi qu’il souhaitait représenter l’Algérie prochainement.

La suite après cette publicité

« Comme je l’ai dit, cela a toujours un de mes objectifs. J’ai grandi avec la sélection algérienne. Quand j’ai vu le parcours qu’ils ont fait au Mondial 2014, ça m’a fait rêver, tout comme leur succès à la CAN en 2019. Je n’ai pas raté un match de la CAN au Maroc, juste après les entraînements, je me retrouvais avec des amis algériens pour les matches de la sélection. Il y a pas mal d’aspects qui font que je suis pour l’Algérie. (…) Je suis attaché à ce pays par mon grand-père, il a grandi dans un quartier d’Alger. J’ai toujours vécu la sélection par sa transmission, par ses récits. Et aussi par le biais de ma mère, elle est algérienne. C’est un peu tout ça qui fait que l’Algérie a toujours eu une place importante dans mon cœur. C’est un objectif intime que j’ai rarement évoqué. C’est un moteur qui me pousse. Et si je dois être appelé en mars ou dans les prochaines années, ça serait une énorme fierté de représenter l’Algérie. »