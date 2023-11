PSG : la réponse cash d’Ousmane Dembélé aux critiques

Le successeur de Neymar. En 2017, le FC Barcelone est allé chercher Ousmane Dembélé au Borussia Dortmund à la suite du départ de Neymar Jr au Paris Saint-Germain. Six ans plus tard, le Français a récupéré le numéro 10 du Brésilien, parti du côté d’Al-Hilal. Pour s’offrir Dembouz, le club de la capitale a payé le montant de sa clause libératoire, soit 50 millions d’euros. Une somme peu élevée compte tenu du potentiel et des qualités de l’ancien Rennais.

Dembélé, qui a rejoint ses amis Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani à Paris, a donc fait son grand retour dans l’Hexagone cet été. Pour le moment, il a disputé 13 matches toutes compétitions confondues dont 10 en tant que titulaire. En ce qui concerne ses statistiques, on pouvait s’attendre à mieux. Il a délivré trois passes décisives. En revanche, il n’a pas encore trouvé le chemin de filets.

Dembélé évoque sa disette

Une disette qui dure et qui inquiète. D’ailleurs, les critiques ont été nombreuses de la part de certains supporters ou médias, qui attendent qu’il apporte son expérience du très haut niveau et ses qualités. Conscient de cela, Dembouz, qui estime avoir fait son meilleur match contre l’Olympique de Marseille et qui pense qu’il est possible de jouer à 4 offensifs devant, a répondu à ses détracteurs lors d’un entretien accordé à nos confrères de L’Equipe ce lundi.

Il a commencé par juger ses débuts. «Moyens. Je dois donner un peu plus. Je sais que ça va venir, parce que c’est un nouveau club. Plus les matches vont s’enchaîner, meilleur je vais être.» Puis, il a parlé de sa disette offensive. «Oui, mais je ne juge pas mes performances sur un but marqué. Tu peux marquer un but et être mauvais dans le match. Tu peux ne pas marquer et être très bon. Mais, en 2023, ce sont les statistiques qui comptent.»

Le Français veut rectifier le tir

Relancé sur le sujet, il a évoqué ses difficultés en ce qui concerne la finition. «Je pense que je vais progresser dans ce secteur, mais ça ne m’agace pas. Je dors très bien la nuit, j’ai toujours confiance en moi. Même si je rate quelque chose, je vais le retenter. Comme je l’ai dit, il n’y a pas que le but qui compte. Mais je vais travailler là-dessus. On me dit souvent que j’utilise la force quand je suis devant le but. Je pense que c’est parce que j’ai moins de lucidité parce que je pars de loin quand j’essaie d’éliminer un ou deux joueurs.»

Le champion du monde 2018 a expliqué ensuite qu’il ne se prend pas la tête et qu’il veut être dangereux, que ce soit en faisant des passes décisives ou en marquant des buts. Dembélé a aussi précisé qu’il travaille beaucoup devant le but, où il utilise parfois trop la force. Conscient de ses manques ou lacunes, le Français compte donc rectifier le tir. Mardi soir à Milan serait une belle occasion de lancer une belle série.

