Ligue des Champions : la déception Memphis Depay

Un homme blessé. Le 15 décembre dernier, Memphis Depay vivait l'un des pires moments de sa carrière. Touché face au Stade Rennais, le Néerlandais, nommé capitaine par Rudi Garcia, avait été gravement blessé au genou (rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche).Un terrible coup dur pour le footballeur âgé de 26 ans, qui disait aussi adieu à l'Euro 2020 à ce moment-là. Après s'être fait opérer à Rome le 20 décembre dernier, il a enchaîné avec un gros travail de rééducation. Dans son malheur, l'ancien joueur de Manchester United a pu "profiter" de la suspension de la Ligue 1 en raison du coronavirus pour gagner du temps et retrouver le groupe de Rudi Garcia lors de la reprise le 8 juin dernier. Après quelques apparitions lors des matches amicaux durant le mois de juillet, le natif de Moordrecht a retrouvé une place de titulaire lors du premier match en compétition officielle. C'était face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue (79 minutes jouées).

Puis, son entraîneur l'a aligné d'entrée en attaque avec Karl Toko-Ekambi lors du 1/8e de finale retour de Ligue des Champions face à la Juventus (66 minutes jouées). Une rencontre où il avait marqué un pénalty sur une panenka, sans pour autant être rayonnant lui qui manquait de rythme. De nouveau titulaire avec KTE face à Manchester City, il n'a pas été étincelant. Il avait été remplacé d'ailleurs à la 75e minute par Moussa Dembélé, auteur d'un doublé. Malgré un manque de rythme évident et logique après une telle blessure, Rudi Garcia lui a encore fait confiance hier face au Bayern Munich.

Décevant face au Bayern Munich, il arrive à un tournant à l'OL

Et le joueur lui rendait bien en début de rencontre, lui qui perdait son duel face à Neuer (4e). Puis il n'était pas loin de trouver la tête de Toko-Ekambi sur un centre-tir à la 12e. Ensuite, plus grand chose. Le capitaine des Gones n'a réussi à donner l'impulsion à son équipe, lui qui a semblé juste physiquement et très peu inspiré. Il a cédé sa place rapidement à Dembélé (58e) lors d'un match où l'OL s'est incliné 3 à 0. Une nouvelle blessure pour Memphis dont le rêve de jouer la finale de la Ligue des Champions se brisait. Et il ne pourra pas se rattraper la saison qui arrive puisque Lyon ne jouera pas de coupe d'Europe.

Et si la porte est ouverte pour ses coéquipiers Moussa Dembélé et Houssem Aouar, elle ne semble pas l'être pour lui. L'OL veut construire autour de lui. Pourtant, il est dans une situation contractuelle particulière puisqu'il sera libre en juin 2021. Et même si les pensionnaires du Groupama Stadium veulent absolument le faire prolonger d'après nos informations, il n'a pas encore paraphé de nouveau bail. Memphis Depay arrive donc à un tournant de son aventure olympienne, lui dont le nom a circulé au Borussia Dortmund, à l'Atlanta et ...au Barça où officie Ronald Koeman, son ancien sélectionneur avec les Pays-Bas. Une rumeur à prendre avec des pincettes. Ce qui est certain, c'est que le dossier Memphis devrait occuper l'été des Lyonnais.