Portugal : Nuno Mendes veut en découdre avec Kylian Mbappé

Ce vendredi, l’équipe de France affrontera le Portugal dans le cadre des quarts de finale de l’Euro. L’occasion pour Kylian Mbappé de recroiser quelques têtes du PSG qu’il connait bien avec Vitinha et Nuno Mendes. Et le latéral gauche portugais risque de devoir défendre quelques fois sur son ancien coéquipier. Présent en conférence de presse ce mercredi, il a annoncé qu’il était prêt à affronter KM7.

«Pour être honnête, il ne jouera pas sur mon côté. S’il passe sur mon côté, je serai préparé. Je m’entraîne chaque jour pour ce genre de moments. Nous sommes tous préparés pour ce match contre la France et nous ferons tout ce que l’on peut pour annihiler leurs forces et jouer notre jeu. Ça va être compliqué. Mais je le connais un peu (Kylian Mbappé) et je vais faire mon possible pour l’arrêter», a-t-il ainsi lancé.