OL - Olympiakos : les compositions sont là

Ce jeudi, la 1re journée de Ligue Europa offre un sacré duel entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympiakos. A domicile, les Gones s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Lucas Perri qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Duje Caleta-Car et Nicolas Tagliafico. Corentin Tolisso et Nemanja Matic se retrouvent dans l’entrejeu avec Rayan Cherki un cran plus haut. Ernest Nuamah et Malick Fofana accompagnent Alexandre Lacazette en attaque.

De leur côté, les Grecs s’articulent dans un 3-5-2 avec Kostas Tzolakis dans les cages derrière Panos Retsos, David Carmo et Lorenzo Pirola. Rodinei et Francisco Ortega assurent les rôles de pistons alors qu’on retrouve Chiquinho, Dani Garcia et Santiago Hezze au milieu du terrain. Devant, Roman Yaremchuk est associé à Ayoub El Kaabi.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Perri - Maitland-Niles, Mata, Caleta-Car, Tagliafico - Matic, Tolisso - Nuamah, Cherki, Fofana - Lacazette

Olympiakos : Tzolakis - Retsos, Carmo, Pirola - Rodinei, Chiquinho, Garcia, Hezze, Ortega - Yaremchuk, El Kaabi

