Culture FUT, épisode 4 ! En visionnant cette nouvelle vidéo, vous saurez comment monter la meilleure équipe pour moins de 100 000 crédits dans le célèbre mode de jeu de FIFA 22, Fifa Ultimate Team. Et ce grâce à Antoine et Théo, qui vous ont déjà montré avec quelle team parfaitement débuter, après vous avoir expliqué la recette pour devenir un boss. FUT n'aura bientôt plus de secrets pour vous.

