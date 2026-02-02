Menu Rechercher
Le RB Leipzig récupère l’espoir Brajan Gruda

Ailier droit allemand talentueux, Brajan Gruda (21 ans) avait rejoint Brighton à l’été 2024 contre 31,5 millions d’euros après une grosse saison à Mayence. Le finaliste de l’Euro U21 2025 a eu du mal à s’imposer avec les Seagulls (3 buts et 3 passes décisives en 20 matches). Il fait donc son retour en Allemagne.

RB Leipzig
Herzlich willkommen in Leipzig, Brajan! 🤝

RB Leipzig leiht den 21-jährigen Brajan #Gruda bis zum Saisonende von Brighton & Hove Albion aus.

Brajan wird die Nummer 10 tragen. 1️⃣0️⃣

Flairant la bonne opportunité, le RB Leipzig a réussi à s’adjuger son prêt jusqu’à la fin de la saison et il disposera du numéro 10 avec sa nouvelle équipe. «Je suis en pleine forme, je connais déjà beaucoup de mes nouveaux coéquipiers de l’équipe nationale et de Bundesliga, et je veux aider le RB Leipzig à retrouver l’Europe. J’ai hâte de fouler la pelouse avec les gars et de commencer. Bien sûr, je souhaite à Albion le meilleur pour la fin de saison», a confié le principal intéressé.

