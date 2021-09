JT Foot Mercato : les galères commencent pour le PSG

La suite après cette publicité

Encore une fois, la Ligue des Champions a livré son lot de spectacle et de buts ce mercredi soir. Manchester City et le RB Leipzig ont réalisé un match dantesque avec un score de tennis. Les Citizens se sont imposé 6 buts à 3. Malgré l'imposante domination de son équipe, Pep Guardiola était furieux contre deux de ses joueurs offensifs. À deux reprises, on a pu voir l'entraîneur espagnol s'agacer et convoquer Jack Grealish puis Riyad Mahrez. Il leur a fait savoir sur le bord du terrain que leur manque de replis défensifs ne lui plaisait pas du tout. Une explication musclée qui nous montre une fois de plus l'exigence de Pep Guardiola avec ses joueurs.

Haller remet les pendules à l'heure

L'homme du soir est sans aucun doute l'attaquant de l'Ajax Amsterdam Sébastien Haller. L'attaquant ivoirien a réalisé une prestation XXL en inscrivant un quadruplé pour son premier match de Ligue de Champions lors de la victoire de l’Ajax face au Sporting Lisbonne (1-5). Il est le premier joueur à réaliser une telle performance.

Le PSG moins favori que les clubs anglais

Le PSG qui a réalisé une contre-performance sur le terrain du Club Bruges hier soir. Ce résultat laisse un goût amer aux supporters, qui en attendaient beaucoup de leur trio de rêve Messi-Neymar-Mbappé. Ils se sont attirés les foudres des observateurs à l'image de Michael Owen qui a fortement critiqué les stars parisiennes au micro de BT Sport : «Même si nous bavons sur eux, sur cette équipe du PSG avec ces attaquants, ce sont tous, chacun de leur côté, des joueurs phénoménaux. Mais les trois ensemble rendent l’équipe plus faible pour moi et je ne comprends pas vraiment pourquoi Paris est cité comme l'un des favoris pour gagner la Ligue des champions. Je pense que les équipes anglaises sont de loin bien supérieures.»

Mbappé inquiète

Dans le trio d'attaque du PSG, seul le Français a semblé impliqué dans ce match de Ligue des Champions, avec une passe décisive. Malheureusement, Kylian Mbappé a dû quitter ses coéquipiers prématurément en raison d'une blessure à la cheville. «Il s'est tordu la cheville, il avait déjà des problèmes aux deux chevilles», a indiqué Mauricio Pochettino en conférence de presse d'après-match. Il semblerait qu'il y ait plus de peur que de mal. Selon les informations de RMC, l'attaquant français est victime d'un traumatisme à l'orteil du pied gauche. On ne sait pas encore s'il sera apte à jouer contre Lyon dimanche.