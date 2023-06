Espagne - Italie : les compositions officielles

Place à la seconde demi-finale de ce Final Four de l’UEFA Nations League avec l’Espagne qui affronte l’Italie à Enschede (Pays-Bas). Cette affiche à ce stade de la compétition est tout simplement un remake de la dernière édition lors de laquelle la Roja avait éliminé la Squadra Azzura (2-1) avant de perdre en finale face à la France. C’est donc avec un esprit de revanche que l’Italie aborde ce match et surtout l’obligation de se racheter auprès de son public après la non qualification pour le Mondial l’année passée. Alors, qui défiera la Croatie dimanche soir en finale ? Réponse ce soir à partir de 20h45 en live commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions, Luis de la Fuente opte pour un 4-2-3-1. On note notamment la première sélection de Le Normand en défense centrale, il sera associé à Laporte, les expérimentés Alba et Jesus Navas en latéraux. Au milieu, Rodri est titularisé tout comme Gavi qui jouera en dix en soutien de Morata. Chez les Italiens, Roberto Mancini met en place un 5-3-2. On y retrouve Donnarumma, deux récents finalistes de la Ligue des champions avec Barella et Acerbi ou encore les tauliers Jorginho, Bonucci et Immobile.

But de Frattesi refusé pour hors-jeu, l’Italie et l’Espagne toujours dos à dos !

Les compositions officielles

Espagne : U.Simon - Alba ©, Laporte, Le Normand, J.Navas - Merino, Rodri - Pino, Gavi, Rodrigo - Morata.

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Acerbi, Bonucci ©, Toloi, Spinazzola - Barella, Jorginho, Frattesi - Zaniolo, Immobile.