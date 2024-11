PSG : Nasser al-Khelaïfi envoie un message à Luis Enrique pour son avenir

À plusieurs reprises, Luis Enrique a été questionné sur son avenir. Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, l’entraîneur espagnol n’a jamais caché son envie d’inscrire son nom dans le projet sur le long terme : « je n’ai pas grand-chose à dire, ça ne m’intéresse pas. Je me plais beaucoup ici, mais je ne fais pas de calcul. Je me concentre sur le plaisir du quotidien, celui de faire des projets avec les gens du club. Avec Luis, j’ai un contact quotidien. Si on ne se voit pas physiquement, on se téléphone. J’ai commencé ce projet avec Luis Campos. C’est avec lui que j’ai fait mon entretien en arrivant. On ne sait pas ce qu’il va se passer à l’avenir, mais très clairement, j’aimerais que ce futur s’écrive avec Luis Campos et toute son équipe, et ça, je n’ai aucun doute là-dessus », avait-il déclaré. Il avait même ajouté en ce sens : « j’ai une bonne entente avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi. Aucun joueur n’a été signé que je ne voulais pas. J’espère qu’on va vivre beaucoup de choses ensemble. Je suis dans un projet parfait, dans lequel je me suis bien adapté et le futur verra. Il y a plusieurs parties dans l’équation. Il est évident que j’aimerais continuer avec Luis Campos de nombreuses années. »

La suite après cette publicité

Sur le papier, tout porte à croire que le natif de Gijón va continuer son aventure avec les pensionnaires du PSG. À l’issue de sa première saison, l’ancien sélectionneur de l’Espagne avait remporté les trois trophées nationaux - Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions - et avait atteint le dernier carré de la Ligue des Champions. Un bilan solide pour une équipe en reconstruction qui a renforcé la confiance de la direction du PSG à son égard, au point de lui proposer une prolongation de contrat. Mais depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et le PSG semble mal en point en C1. Pour rappel, Luis Enrique a perdu 44% de ses matchs sur le banc avec le PSG dans la plus importante des compétitions européennes (7/16), soit le ratio de défaites le plus élevé pour un entraineur du club parisien dans la compétition sous QSI. Les Rouge et Bleu ont aussi perdu 5 matchs lors d’une même année civile en Coupe d’Europe pour la première fois de son histoire. Avec 4 points pris en 4 rencontres, ce début de campagne représente également le pire démarrage du club en Champions League depuis l’arrivée du Qatar. Une terrible désillusion qui pourrait peut-être changer la donne ?

Nasser Al-Khelaïfi a tranché !

À deux jours d’un match décisif contre le Bayern Munich en Allemagne, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi : « ce n’est pas vrai, ce n’est pas vrai du tout. J’ai dit l’année dernière que nous construisons une équipe et que nous avions le temps. Nous ne sommes pas pressés. Je suis très content et très fier aujourd’hui de notre équipe du Paris Saint-Germain. Luis Enrique est là, avec nous. Aujourd’hui, si vous regardez les statistiques, on a les meilleures en attaque. On a les joueurs, on a juste besoin d’un peu de chance aussi, et avec le travail, je suis persuadé que nous allons y arriver », a temporisé le dirigeant qatari. En Ligue des Champions, le PSG affiche une moyenne de 21 tirs tentés par match, le deuxième plus haut taux de la compétition - pour seulement deux buts marqués dans le jeu (trois en comptant le CSC de Paulo Gazzaniga à Girona). Ce manque d’efficacité inquiète les supporters et les journalistes, mais du côté des hautes sphères parisiennes, la confiance est maintenue. Ce n’est pas la première fois que les dirigeants parisiens réaffirment pleinement l’optimisme placé en l’Espagnol.

La suite après cette publicité

Une nouvelle sortie médiatique de NAK qui renforce la position de Luis Enrique. Quelques jours plus tôt sur RMC, Nasser Al-Khelaifi avait déjà déclaré : « on ne changera rien. Je l’ai dit, on a beaucoup confiance en notre coach. Il fait du très bon travail avec Luis Campos. La Champions League n’est pas un objectif. Mais je veux dire une chose, on joue chaque match pour le gagner. Mais ce n’est pas l’objectif de mettre cette pression. On a une jeune équipe. On a le besoin d’être réaliste. On n’a pas eu de chance non plus avec le tirage au sort. Mais c’est le foot. On peut se tromper, on ne peut pas tout faire parfaitement. On a besoin des critiques. On se regarde dans le miroir. Si vous me critiquez pour qu’on soit meilleur, j’écoute. C’est le foot. Mais aujourd’hui, notre stratégie est au long terme. On a une jeune équipe, on n’est pas pressé, on a confiance en Luis Enrique, son style. » Tout va bien dans le meilleur des mondes, donc pour Luis Enrique et ses dirigeants.