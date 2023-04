Revivez le Klassiker entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund !

Le point sur le classement

Fin du match !

Victoire sérieuse du Bayern Munich malgré une fin de match un peu moins maîtrisée contre le Borussia Dortmund. Porté par Leroy Sané, Kingsley Coman et Thomas Müller, le Rekordmeister s’impose 4-2 et reprend la tête de la Bundesliga.

90e +5 : coup franc sur la droite de Raphaël Guerreiro vers le point de penalty. La tête de Niklas Süle passe à droite du but.

Vidéo : Twitter fracasse Gregor Kobel après sa bourde monumentale

90e +3 : faute de Mats Hummels dans la surface du Bayern Munich sur Benjamin Pavard. Ce dernier reste au sol.

90e +2 : le Borussia Dortmund se dirige vers une défaite mais aura réussi à sauver l’honneur en profitant des erreurs de la défense du Bayern Munich.

90e +1 : c’est le quatrième but de Donyell Malen en Bundesliga cette saison.

Temps additionnel : 4 minutes

90e | Donyell Malen réduit l’écart ! (Bayern 4-2 Dortmund)

Récupération de Donyell Malen sur la gauche de la surface du Bayern Munich. L’attaquant néerlandais enroule une frappe qui se loge sur la droite du but bavarois. Yann Sommer pouvait mieux faire.

89e : Joao Cancelo glisse un bon ballon en profondeur dans l’axe pour Leroy Sané qui est un peu trop fatigué. Le ballon arrive jusqu’aux pieds de Gregor Kobel.

87e : Jude Bellingham provoque dans l’axe et arme un tir puissant qui passe nettement au-dessus du but de Yann Sommer.

86e : dernier changement pour le Bayern Munich. Ryan Gravenberch remplace Leon Goretzka.

85e | But refusé pour hors-jeu à Serge Gnabry !

Mis sur orbite par Joshua Kimmich dans le dos de la défense, Serge Gnabry se présente seul devant la surface. Il voit Gregor Kobel avancé et conclut d’un piqué. Mais le but est refusé pour une position de hors-jeu de Serge Gnabry.

84e : Donyell Malen tente de prendre le couloir gauche mais il se heurte à l’excellent retour défensif de Leroy Sané.

83e | Jamal Musiala proche du cinquième !

Erreur de relance de Gregor Kobel et le ballon revient sur Leon Goretzka qui lance Jamal Musiala dans la surface. Remuant, ce dernier se joue d’Emre Can et voit sa frappe être contrée à droite du but par Gregor Kobel.

81e : longue séquence de possession pour le Borussia Dortmund qui essaye de sauver un peu plus l’honneur mais le Bayern Munich reste bien haut.

80e : Jamal Musiala et Joao Cancelo prennent la place d’Alphonso Davies et Kingsley Coman dans ces dernières minutes.

79e : Joshua Kimmich alerte en profondeur Leroy Sané dans le dos de Mats Hummels sur la droite. L’ailier remise devant le but pour Sadio Mané mais Emre Can dévie en corner.

78e : Kingsley Coman transmet sur la gauche de la surface pour Sadio Mané qui tente un contrôle orienté. Le danger est éloigné par Emre Can.

77e : Jamal Musiala et Joao Cancelo sont les prochains joueurs qui vont rentrer en faveur du Bayern Munich.

76e : Jude Bellingham lance en profondeur Raphaël Guerreiro sur la gauche. Ce dernier manque son contrôle et concède une touche.

75e : malmené, le Borussia Dortmund essaye d’initier une révolte suite à ce but venu un peu de nulle part. Le Bayern Munich recule sous l’impulsion des Marsupiaux.

74e : deuxième but d’Emre Can en Bundesliga cette saison.

73e | Emre Can transforme et réduit l’écart ! (Bayern 4-1 Dortmund)

Lourde frappe d’Emre Can vers la gauche du but bavarois. Parti du bon côté, Yann Sommer s’incline de peu.

72e | Penalty pour le Borussia Dortmund

Trouvé sur la gauche de la surface, Jude Bellingham provoque et gagne un penalty suite à la faute de Serge Gnabry. Penalty pour Dortmund.

71e : Sadio Mané est mis sur orbite côté gauche dans la profondeur. Le Sénégalais est néanmoins repris par le bon retour de Niklas Süle.

70e : le Bayern Munich fait tourner et va essayer de donner de la confiance aux remplaçants sur les prochaines minutes.

69e : Thomas Müller sort du terrain au profit de Serge Gnabry. Sadio Mané remplace de son côté Eric-Maxim Choupo-Moting.

68e | Kingsley Coman proche du doublé !

Alphonso Davies lance sur la gauche Kingsley Coman qui rentre dans la surface et arme un tir puissant. Gregor Kobel repousse mais le Français était hors-jeu.

67e | Donyell Malen en force !

Dans l’axe à 30 mètres des cages de Gregor Kobel, Donyell Malen déclenche vite une frappe du droit. Sa tentative est repoussée par Yann Sommer.

66e : le Bayern Munich n’a pas décidé de baisser le tempo et continue d’évoluer très haut dans le camp du Borussia Dortmund afin d’aller chercher un cinquième but.

64e : Dayot Upamecano est averti pour une semelle sur Jude Bellingham au coeur du jeu.

63e : Thomas Müller transmet en profondeur vers la surface pour Eric-Maxim Choupo-Moting dont le tir est contré de justesse.

61e : Thomas Müller rentre sur la gauche de la surface et arme un tir puissant qui passe juste au-dessus de la cage de Gregor Kobel.

61e : Marco Reus et Sébastien Haller laissent leur place à Youssoufa Moukoko et Mahmoud Dahoud pour la fin de rencontre.

60e : sur la droite, Thomas Müller lance vers la surface de Dortmund, Eric-Maxim Choupo-Moting qui est signalé hors-jeu.

59e : le supplice se poursuit pour le Borussia Dortmund même si ce ne sera pas le cinquième but bavarois. La défense de Dortmund est en plein naufrage.

58e | but sur retourné refusé à Eric-Maxim Choupo-Moting !

Dans l’axe, Joshua Kimmich envoit un ballon piqué vers le point de penalty. Dos au but, Eric-Maxim Choupo-Moting contrôle de la poitrine et enchaîne d’une reprise acrobatique qui se loge sur la droite du but. Finalement il était hors-jeu.

57e : sur la gauche, Kingsley Coman tente de faire la différence et transmet devant la surface pour Leroy Sané qui contrôle mais se voit contrer de justesse.

56e : Mats Hummels récupère sur la droite devant la surface du Bayern Munich. Son ballon piqué vers la surface passe à gauche du cadre.

55e : sur son banc, Thomas Tuchel reste très concerné et ne veut pas que son équipe se relâche malgré le large avantage.

54e : la gestion de la profondeur est un vrai problème pour le Borussia Dortmund. Le Bayern Munich se régale dans ce match.

53e : cela vire au cauchemar pour le Borussia Dortmund. Alors que le Bayern Munich semblait en gestion, Kingsley Coman a alourdi un peu plus le tableau d’affichage.

52e : sixième but de Kingsley Coman en Bundesliga cette saison.

51e |Kingsley Coman pour le quatrième ! (Bayern 4-0 Dortmund)

Renversement de jeu de Kingsley Coman sur la droite pour Leroy Sané qui temporise et délivre un amour de ballon vers la gauche de la surface. Kingsley Coman surgit dans le dos de Marius Wolf et conclut.

50e | Sébastien Haller trop court !

Long centre sur la droite de Marco Reus vers le premier poteau. Sébastien Haller dévie le ballon mais pas assez pour surprendre Yann Sommer.

49e : le Borussia Dortmund met le pied sur le ballon et entend construire patiemment. Le Bayern Munich reste bien en place.

48e : faute au milieu du terrain sur Sébastien Haller. Leon Goretzka est sanctionné.

47e : centre sur la droite de Kingsley Coman qui enroule vers le second poteau. De la tête, Thomas Müller remise en retrait pour Leon Goretzka mais Mats Hummels intervient idéalement devant lui pour éloigner le danger.

46e : à la pause, le Borussia Dortmund a lancé Donyell Malen et Salih Özcan. Julian Brandt et Julian Ryerson ont quitté le terrain.

C’est reparti !

Coup de sifflet de l’arbitre Marco Fritz, ce match repart entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Les locaux effectuent l’engagement.

Mi-temps !

Large avantage à la pause pour le Bayern Munich qui n’a fait qu’une bouchée du Borussia Dortmund. Dayot Upamecano a marqué grâce à une boulette de Gregor Kobel (12e) avant que Thomas Müller inscrive un doublé (18e et 22e). La première de Thomas Tuchel est idéale pour le Rekordmeister. Pour le Borussia Dortmund c’est un naufrage…

45e +2 | Kingsley Coman manque le quatrième !

Joli ballon glissé dans le dos de la défense de Dortmund pour Kingsley Coman qui prend de vitesse Marius Wolf et rentre dans la surface. Il fixe Gregor Kobel qu’il crochète sur la droite. Alors qu’il peut marquer face au but ouvert, le Français voit son pied rester dans le gazon et il perd tout seul ses appuis.

45e +1 : Emre Can renverse le jeu sur la gauche et Marco Reus. Le ballon est accompagné en touche par Benjamin Pavard.

Temps additionnel : 2 minutes

45e : petite faute de Leroy Sané sur la gauche à 30 mètres des buts sur Marco Reus. Bon coup franc obtenu par le Borussia Dortmund.

44e : Mats Hummels rentre bien sur le terrain et prend la place de Nico Schlotterbeck pour la suite de cette rencontre.

43e : Nico Schlotterbeck reste au sol dans le rond central et ne peut pas continuer. Mats Hummels va prendre sa place directement.

42e : Jude Bellingham trouve sur la droite Marco Reus qui est contré en touche par Joshua Kimmich.

42e : sur le bord du terrain, Mats Hummels est en train de s’échauffer pour le Borussia Dortmund.

41e | le numéro de Kingsley Coman !

Trouvé dans l’axe, Kingsley Coman se joue de Niklas Sûle puis repique vers l’entrée de la surface avant de frapper fort vers la droite du but. Gregor Kobel capte la sphère devant sa ligne.

40e : Julian Brandt lance sur la droite Marius Wolf qui centre en bout de course vers le but adverse. Yann Sommer capte facilement le ballon.

39e : contre pour le Bayern Munich et Thomas Müller trouve Eric-Maxim Choupo-Moting devant la surface du Borussia Dortmund. Le Camerounais enchaîne contrôle et reprise mais tombe sur Gregor Kobel.

38e : sur la gauche, Marco Reus déborde et centre vers le premier poteau. La tête de Julian Brandt est trop croisée sur la droite.

37e : servi dans l’axe, Leroy Sané glisse un ballon en profondeur vers la gauche de la surface et Kingsley Coman. Trop appuyé, le ballon arrive directement en sortie de but.

36e : le Borussia Dortmund tente de réagir mais les attaques sont trop prévisibles pour le moment et le Bayern Munich défend dans un fauteuil.

35e : sur la droite, Thomas Tuchel tente de combiner avec Leroy Sané mais il est contré en touche par Julian Ryerson.

34e : le Borussia Dortmund est totalement désorganisé depuis quelques minutes et les espaces sont de plus en plus béants entre les lignes.

33e : trouvé sur la droite, Niklas Süle est vite cerné mais s’en sort en obtenant une touche.

32e : le public de l’Allianz Arena donne de la voix et commence déjà à chambrer en faisant la Ola. Entame idéale pour le mandat de Thomas Tuchel avec le Rekordmeister.

31e : la boulette de Gregor Kobel en vidéo

30e : joli piqué de Joshua Kimmich devant la surface vers le point de penalty pour Eric-Maxim Choupo-Moting. Le Camerounais est devancé par Gregor Kobel qui se saisit du ballon.

29e : sur la droite, Benjamin Pavard arme un tir à 25 mètres des cages. Sa lourde frappe trop croisée passe à gauche du but.

28e : longue ouverture de Benjamin Pavard vers l’aile gauche. Kingsley Coman réalise un sublime contrôle et enroule un centre vers la surface qui est repoussé par la défense.

27e : trouvé côté gauche, Kingsley Coman se voit contrer en touche par Julian Brandt qui était venu défendre.

26e : galvanisé par sa belle entame, le Bayern Munich évolue haut dans le camp du Borussia Dortmund et impose un tempo important sur son adversaire.

25e : le Borussia Dortmund est en train d’accuser le coup. Le Bayern Munich a su enchaîner depuis l’ouverture du score et a pris un réel ascendant dans ce match.

24e : sixième but de Thomas Mûller en Bundesliga cette saison.

23e | Doublé pour Thomas Müller qui enfonce Dortmund ! (Bayern 3-0 Dortmund)

Sur la droite, Leroy Sané est trouvé et arme une frappe enroulée vers la gauche du but alors qu’il est à 25 mètres. Gregor Kobel repousse le ballon mais Thomas Müller suit. Opportuniste, il conclut d’une frappe croisée vers la droite du but.

22e | Kingsley Coman tombe sur Gregor Kobel !

Contre initié par Alphonso Davies pour le Bayern Munich. Trouvé dans l’axe, Thomas Müller glisse sur la gauche de la surface le ballon pour Kingsley Coman qui butte sur Gregor Kobel. Il était hors-jeu.

21e : le Bayern Munich prend le large dans cette partie et fait mal au Borussia Dortmund. Les Marsupiaux vont devoir vite répondre.

20e : parti sur la droite, Kingsley Coman revient dans l’axe et arme un tir puissant qui s’envole au-dessus du cadre.

19e : cinquième but de Thomas Mûller en Bundesliga cette saison.

18e | Thomas Müller pour le break ! (Bayern 2-0 Dortmund)

Corner sur la droite de Joshua Kimmich vers le premier poteau. Matthijs de Ligt dévie de la tête vers le second poteau pour Thomas Müller qui dévie de justesse au fond des filets.

17e | la frappe de Leon Goretzka !

Percutant dans l’axe, Leon Goretzka s’appuie sur Thomas Müller et arme une frappe. Déviée, sa tentative est contrée à droite du but par Nico Schlotterbeck.

16e : centre sur la gauche de Kingsley Coman vers le point de penalty. Il trouve Leon Goretzka dont la tête trop axiale est captée par Gregor Kobel.

15e : sur la droite, Benjamin Pavard déborde et tente un centre qui est directement contré.

14e : le but du Bayern Munich est finalement accordé à Dayot Upamecano.

13e : terrible coup dur pour le Borussia Dortmund qui montrait de belles choses dans cette entame de match et se retrouve désormais à courir après le score.

12e | Le Bayern Munich profite de la boulette de Gregor Kobel ! (Bayern 1-0 Dortmund)

Dayot Upamecano glisse un ballon en profondeur vers la surface de Dortmund pour Leroy Sané. Ce dernier est devancé par Gregor Kobel qui manque totalement son dégagement. Touchant légèrement le ballon, le portier suisse dévie la sphère malencontreusement vers son but.

11e : faute dans l’entrejeu d’Emre Can sur Joshua Kimmich. Il reçoit logiquement un carton jaune suite à son excès d’engagement dans le rond central.

10e : trouvé par Thomas Müller côté gauche devant la surface du Borussia Dortmund, Alphonso Davies frappe mais cela manque de puissance. Le club de la Ruhr éloigne le danger.

9e : le Bayern Munich met doucement le pied sur le ballon et essaye de trouver la solution face à un Borussia Dortmund bien en place et parfaitement organisé.

8e : la première vraie possibilité est à mettre au crédit du Borussia Dortmund. Les joueurs d’Edin Terzic entendent faire mal dans la verticalité.

7e | Marco Reus tombe sur Matthijs de Ligt !

Sublime mouvement collectif pour Dortmund dans le camp bavaroise. Marius Wolf glisse un bon ballon vers la droite de la surface munichoise. Marco Reus arme une frappe qui est contrée par Matthijs de Lift en corner de justesse.

6e : longue ouverture de Leon Goretzka vers l’aile droite dans le dos de la défense des Marsupiaux. Le ballon arrive directement dans les pieds de Gregor Kobel.

5e : remise devant le but de Dortmund à destination de Matthijs de Ligt. Vigilant, Gregor Kobel sort et se saisit du ballon devant le défenseur néerlandais.

5e : nouvelle faute de la part du Borussia Dortmund dans l’entrejeu. Joshua Kimmich s’écroule au contact avec Raphaël Guerreiro.

4e faute de Nico Schlotterbeck au niveau du rond central sur Eric-Maxim Choupo-Meting. Coup franc en faveur du Bayern Munich.

3e : long ballon bavarois en profondeur dans l’axe pour Eric-Maxim Choupo-Moting. De la tête, Niklas Süle redonne en retrait à Gregor Kobel.

2e : volonté claire du Borussia Dortmund de mettre en place un fort pressing. Pris à la gorge, le Bayern Munich use de sa technique pour relancer proprement.

1re : premier débordement côté gauche de Marco Reus qui fait la différence et tente un centre vers la surface. Il est contré en corner par Dayot Upamecano.

C’est parti !

Après le coup de sifflet de l’arbitre Marco Fritz, ce match est lancé entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Les visiteurs effectuent l’engagement.

18h29 : les deux capitaines, Marco Reus (Borussia Dortmund) et Thomas Müller (Bayern Munich) effectuent le toss avant cette rencontre.

18h26 : les deux équipes quittent le tunnel et foulent la pelouse de l’Allianz Arena. Le Bayern Munich joue en rouge et le Borussia Dortmund porte un maillot jaune.

18h20 | Edin Terzic a relancé le BvB

Après une première partie de saison difficile, Dortmund était sixième à la trêve. Désormais leader, le BvB vise le titre et son coach Edin Terzic n’y est pas étranger.

18h10 | La première pour Thomas Tuchel

Julian Nagelsmann limogé, c’est l’occasion de se montrer pour Thomas Tuchel. Ce dernier retrouvera son ancien club du Borussia Dortmund qu’il a dirigé entre 2015 et 2017. Libre depuis son départ de Chelsea en septembre dernier, Thomas Tuchel va pouvoir faire son premier match à la tête du Rekordmeister.

18h00| Quel est votre pronostic ?

17h50 | Le Borussia Dortmund se présente en leader

Champion depuis 2013, le Bayern Munich vise un onzième titre cette saison. Les Marsupiaux ont néanmoins l’avantage d’être en tête du championnat avec un point d’avance. Avant la trêve, le BvB avait dominé Cologne (6-1) quand les Bavarois s’étaient inclinés contre le Bayer Leverkusen.

17h45 | Du beau monde sur le banc

Pour ce match, le Bayern Munich possède un banc fourni avec Sven Ulreich, Serge Gnabry, Sadio Mané, Joao Cancelo, Daley Blind, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui, Jamal Musiala et Josip Stanisic. Du côté du BvB, Alexander Meyer, Salih Özcan, Mahmoud Dahoud, Mats Hummels, Youssoufa Moukoko, Anthony Modeste, Donyell Malen, Karim Adeyemi et Jamie Bynoe-Gittens sont sur le banc et offrent ainsi d’autres options, surtout offensivement.

17h40 | Le onze du Borussia Dortmund

Les Marsupiaux d’Edin Terzic optent de leur côté pour un 4-3-3 avec Gregor Kobel comme dernier rempart. Devant lui, Marius Wolf, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck et Julian Ryerson sont placés en défense. Emre Can, Jude Bellingham et Raphaël Guerreiro se retrouvent ensemble au cœur du jeu. Enfin, Julian Brandt et Marco Reus prennent les ailes autour du buteur Sébastien Haller.

17h35 | Le onze du Bayern Munich

Dauphin du club de la Ruhr, le Rekordmeister désormais dirigé par Thomas Tuchel s’articule en 4-2-3-1 avec Yann Sommer comme dernier rempart derrière Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt et Alphonso Davies. Joshua Kimmich et Leon Goretzka assurent le double pivot. Seul en pointe, Eric-Maxim Choupo-Moting est soutenu par Kingsley Coman, Thomas Müller et Leroy Sané.

17h30 | Bienvenue à l’Allianz Arena !

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté de la 26e journée de Bundesliga entre le Bayern Munich (2e, 52 points) et le Borussia Dortmund (1er, 53 points). Le coup d’envoi est prévu pour 17h30 à l’Allianz Arena de Munich et sera donné par Marco Fritz.