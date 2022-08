PSG : l'incroyable déclaration d'amour de Christophe Galtier à Lionel Messi

La suite après cette publicité

Quelle entrée en matière. Pour le Paris Saint-Germain, comme pour Lionel Messi. L'Argentin et ses coéquipiers étaient en démonstration pour leur première en championnat cette saison, et cette victoire 5-0 sur la pelouse de Clermont. Un succès dans lequel La Pulga a brillé, avec un doublé en fin de partie notamment. Ce qui lui a valu un joli 8/10 dans nos notes de la rencontre. Ce n'est pas arrivé souvent la saison dernière. En conférence de presse après la rencontre, Christophe Galtier a forcément été interrogé sur lui...

« J'ai échangé avec Leo pendant notre séjour au Japon et avec le secteur défensif aussi pour faire en sorte qu'il puisse être performant tout le temps. Il a un sens tactique très aiguisé, très clair. Il voit vite où il doit se mettre, la manière dont il se positionne pour jouer, il est dans une zone qu'il aime. Il aime jouer avec les joueurs autour de lui. Quand Leo sourit, l'équipe sourit aussi », a ainsi lancé le tacticien français, sous le charme de sa star.

Le duo Messi-Mbappé met la bave aux lèvres à Galtier

« Surpris de son geste ? Non. J'ai apprécié le but. Cela fait 17 ans qu'il joue au très haut niveau. Il a vécu une saison difficile l'an dernier, il s'acclimatait. Toutes les saisons avant, c'était minimum 30 buts. À partir du moment où il a fait préparation complète, qu'il a ses repères au niveau de sa vie familiale et de son club, de son équipe et de ses partenaires, il n'y a aucune raison qu'il ne fasse pas une grande saison. Quand il sera associé à Kylian, on aura encore plus de pouvoir offensif », a-t-il ajouté, en se frottant déjà les mains.

En forme sur le plan physique, particulièrement entouré et mieux adapté au club et à la vie à Paris de façon générale, Lionel Messi risque donc d'être le grand nom de la saison du côté de Paris. Sa dernière au Parc des Princes avant de retourner en Catalogne ? C'est ce qu'on espère du côté de Barcelone, mais nul doute que s'il évolue toute la saison à ce niveau, la direction parisienne fera tout pour prolonger son contrat qui expire en juin...