OL : Jean-Michel Aulas conforte Peter Bosz mais...

Le constat est saisissant et les défenseurs de Rudi Garcia ne manqueront pas de le signaler. Il y a un an, l’Olympique Lyonnais terminait la phase aller du championnat à la première place du classement de Ligue 1, avec un point de plus que le Paris Saint-Germain (40 contre 39).

Cette année, les Rhodaniens sont treizièmes et comptent seize points en moins (avec un match en moins). La superposition des deux bilans est donc clairement une mauvaise nouvelle pour le nouvel entraîneur du club, Peter Bosz. Cependant, Jean-Michel Aulas est monté au créneau dans les colonnes de L’Équipe pour indiquer que le Batave sera toujours aux commandes à la reprise.

Un nouveau point en février

Tout d’abord, parce que le patron de l’OL estime qu’il n’y a pas de technicien de meilleur standing sur le marché. « Il n'y a pas de coaches sur le marché qui aient la qualité de Peter Bosz. Donc on risque simplement de faire plus mal en cédant à la mode de changer de coach. » Cependant, s’il refuse de qualifier ces propos d’ultimatum, JMA a ajouté qu’un nouveau point sera fait en février.

« Il n'y a aucune chance que Peter ne soit pas là jusqu'à fin février. Je nous laisse les deux mois de janvier et février pour revenir dans le Championnat et peut-être la Coupe, si on a le bonheur de pouvoir la continuer. Peter est un très, très bon coach. Il continue de correspondre au profil du coach que l'on souhaite à l'OL. » Reste à savoir si Aulas aura toujours cette opinion à la fin du mois de février.