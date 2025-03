Mohamed Salah s’offre au Barça, l’Europe croit à une remontée du PSG

Le Barça ne dit pas non à Salah mais…

C’est le jour J pour le Paris Saint-Germain ! Le club a rendez-vous avec l’histoire ce mardi 11 mars 2025. Comme il y a 10 ans jour pour jour face à Chelsea, comme il y a 5 ans jour pour jour face à Dortmund, le PSG croit en ses chances de renverser Liverpool, dans son antre d’Anfield. En Angleterre, Arne Slot a sonné l’alerte rouge. Hors de question de revivre le même match aller devant ses supporters. Liverpool a répété toute la semaine avoir été impressionné par le PSG qu’il considère comme la meilleure équipe d’Europe à l’heure actuelle. Il n’y aura pas de relâchement chez les Reds. Fantomatique lors de la première manche, Mohamed Salah est attendu au tournant. D’autant que la presse espagnole vient déstabiliser le camp des Reds avec une info sur l’avenir de l’Égyptien. Selon Sport, le clan Salah aurait proposé les services de l’attaquant au FC Barcelone. Cette proposition ne laisse pas insensible le club catalan, qui a toujours gardé un œil sur lui. Mais son arrivée ne sera possible que si l’intéressé accepte de faire des efforts d’un point de vue financier.

Opération remontada activée au PSG

Battus 1-0 à l’aller malgré une énorme domination, les Parisiens sont «prêts à entrer dans la légende», comme le relaye Le Parisien. Joueurs, entraîneurs, staff, tous sont convaincus de pouvoir réaliser l’exploit face aux Reds. La semaine de travail avec Luis Enrique a convaincu tout le monde en interne. Selon plusieurs sources, Nasser Al-Khelaïfi s’est même exprimé auprès du groupe parisien pour expliquer qu’une qualification était encore possible et que ce PSG nouvelle génération était capable des plus grands exploits. La Provence est plus nuancée, le journal estime qu’il faudra un exploit XXL pour s’imposer dans l’enfer d’Anfield. En Italie, la Gazzetta dello Sport relaye les propos de Kvaratskhelia en conférence de presse qui y croit. Il s’agit d’une «mission possible» comme l’illustre sur sa Une du jour L’Équipe.

Le temps est compté pour Motta

Thiago Motta est plus que jamais sur la sellette. Le Corriere dello Sport parle d’effondrement sur sa Une du jour. Le coach italien à 10 matchs pour obtenir une qualification en Ligue des champions. Et même s’il parvenait à la décrocher, cela pourrait ne pas suffire pour le sauver, selon la presse italienne. Comme le relaye Tuttosport, Thiago Motta survit pour l’instant. La direction bianconera ne devrait pas s’en séparer tout de suite, mais l’été prochain, ce sera une autre paire de manches. Gasperini, l’entraîneur de l’Atalanta est en pôle position pour le remplacer. Les noms de Xavi et d’Igor Tudor sont également évoqués. La Gazzetta dello Sport de son côté s’interroge sur les dépenses fustige de son côté le coût de l’ère Thiago Motta. Koopmeiners, Douglas Luiz et Nico Gonzalez : des flops qui se chiffrent à 134 M€. L’avenir de l’ancien du PSG semble scellé.