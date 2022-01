Nantes : Molla Wagué discute avec Seraing

Revenu à Nantes après un prêt d’un an à Amiens la saison dernière (24 titularisations, 1 but), Molla Wagué (30 ans), qui nous avait confié ses envies d'ailleurs, pourrait quitter les bords de l’Erdre six mois avant la fin de son contrat.

Selon nos informations, le défenseur malien est en discussions avec le club belge de Seraing (17e du championnat). L’affaire a des chances d’aboutir puisque le FCN serait disposé à le libérer de ses six derniers mois de contrat.